U RTL Direktu gostovala je prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović te rekla kako je kod nas u porastu debljina djece i muškaraca, ali i da je kod žena u jednoj fazi, oko 2015. godine, značajno pao trend.

- Senzibilizirali smo ih na edukaciju. Međutim, mi ne stvaramo okoliš koji je podržavajući za ono što educiramo i stvari idu na gore. To je jedan globalni problem. To je pandemija. Debljina je pandemija. U cijelom svijetu imamo taj problem. U Hrvatskoj je nažalost sve veći i veći - rekla je Musić Milanović i dodala kako je u podlozi tog rastućeg problema i to što 67 posto Hrvata i Hrvatica svakodnevno konzumira 20 i više dekagrama suhomesnatih proizvoda.

'Cijepimo se zbog sebe, da izbjegnemo fatalni ishod'

NIje joj jasno zašto se u Hrvatskoj tako malo ljudi cijepilo, a kada se ona cijepila, htjela je svojim primjerom pokazati da je za cijepljenje i da se ne boji cijepljenja i onoga što ljudi pričaju o promjeni genetske strukture.

- To je nemoguće, naprosto nemoguće. Mi nemamo enzim u ljudskom tijelu koji bi to mogao prepisati iz citoplazme u jezgru. Ovdje je riječ o RNA virusu, a ne o DNA virusu. Znači potpuno nemoguća varijanta - objasnila je i dodala da je dijelom za slabu procijepljenost kriva i kampanja koja je bila koncentrirana na postizanje općeg imuniteta, a ne toliko na potrebu građana da zaštite sebe.

Slaže se sa suprugom oko nošenja maski

Komentirala je i nedavnu izjavu svog supruga, predsjednika Hrvatske, Zorana Milanovića.

- Ako je rekao 'u prostoriji u kojoj su svi ljudi cijepljeni', ja isto mislim da ne treba nositi maske. Jer koji je onda smisao cijepljenja? Osim nagrade (ako sam cijepljena) da sam sigurna ako se zarazim, a to ne znači da se ja neću zaraziti, neću završiti na najgori mogući način, da neće biti fatalnog ishoda, druga nagrada mi je da ostvarim nekakav ljudski kontakt - zaključila je.