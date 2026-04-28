Sankcije i blokade čine svoje. Iran se nalazi na rubu kolapsa

Iranu brzo ponestaje prostora za skladištenje nafte dok predsjednik Trump nastavlja svoju pomorsku blokadu u Hormuškom tjesnacu — što bi moglo dovesti do “nepovratne” štete za najveću industriju režima i temelj njegovog gospodarstva.

Ogromni supertankeri uočeni su kod otoka Harg, ključnog naftnog čvorišta koje kontrolira oko 90 posto iranskog izvoza sirove nafte, izvijestio je Bloomberg pozivajući se na satelitske snimke.

Foto: EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTIN

No, budući da tankeri za prijevoz sirove nafte nemaju kamo otići zbog američke blokade oko Omanskog zaljeva, stručnjaci kažu da je to znak da režim koristi ta plovila kao plutajuća skladišta.

Iran je više puta pokušao provući svoje brodove kroz američku pomorsku blokadu, ali se oni redovito presreću, pri čemu je šest tankera posljednjih dana bilo prisiljeno vratiti se, pokazuju podaci o praćenju brodova.

Trump je u nedjelju upozorio da Islamska Republika ima rok do srijede prije nego što Teheran dosegne maksimalni kapacitet, dovodeći milijarde dolara u opasnost. Iran je tijekom rata proizvodio oko 2 milijuna barela nafte dnevno. “Ako Iranci budu prisiljeni obustaviti proizvodnju nafte i plina zbog nedostatka skladišnog kapaciteta, doći će do trajne štete na produktivnosti naftnih polja,” rekao je Derek Reisfield, suosnivač MarketWatcha i bivši konzultant McKinseyja.

Foto: Jonathan Ernst

“Šteta će biti nepovratna,” dodao je. “Gubitak kapaciteta mogao bi lako iznositi pola milijuna barela dnevne proizvodnje.”

Projekt Critical Threats pri think-tanku American Enterprise Institute također je za The Post procijenio da Teheran vjerojatno ima rok do 29. travnja prije nego što se njegova kopnena skladišta popune. Procjene AEI-ja podudaraju se s onima tvrtke Energy Aspects, britanske analitičke firme za goriva, dok je FGE NextantECA, savjetodavna tvrtka za energiju i kemikalije, navela da Iran ima oko 122 milijuna barela skladišnog prostora, što Teheranu daje manje od sedam tjedana prije nego što mora obustaviti proizvodnju.

No, obustava rada naftnih polja nosi i niz rizika za Islamsku Republiku.

Nagla i dugotrajna zaustavljanja proizvodnje u naftnim postrojenjima mogu uzrokovati trajna oštećenja ležišta i otežati ponovno pokretanje operacija te povratak na prethodnu razinu proizvodnje.

“Kada zaustavite proizvodnju na cijelom naftnom polju, dolazi do prodora vode i kemijske nestabilnosti, što može uzrokovati pojave poput bubrenja gline,” objasnio je Reisfield.

“Za ponovno pokretanje proizvodnje morat ćete potrošiti novac.”

Iranski parlamentarac Ahmad Bashesh Ast Ardastani u petak je upozorio da bi trošak ponovnog pokretanja proizvodnje, ako se naftna polja zatvore, bio ogroman teret za već posrnulo gospodarstvo Teherana.

“Moramo nešto poduzeti po pitanju ove pomorske opsade, jer ako budemo prisiljeni zatvoriti naša naftna polja, trebat će nam milijarde dolara da ih ponovno pokrenemo,” rekao je, prema prijevodu Iran Internationala. “Zatvaranje naših naftnih polja nije jednostavno kao zatvoriti slavinu za vodu,” dodao je.

Homayoun Falakshahi, voditelj tima za analizu sirove nafte u Kpleru, rekao je da Iran već dugo pati od nedovoljnog ulaganja i izazova u upravljanju ležištima, što rezultira prosječnom stopom oporavka od 25 posto kada se proizvodna postrojenja zaustave.

Pokretanje videa... 00:09 hormuz gif | Video: 24sata/Reuters

Iako se Iran povijesno nosio s poremećajima izvoza rotiranjem postrojenja kojima se smanjuje proizvodnja, Nacionalna iranska naftna kompanija već je “pod pritiskom jer se sve veći udio prihoda od nafte preusmjerava prema kanalima povezanim s Korpusom islamske revolucionarne garde, čime se smanjuju sredstva dostupna za održavanje i oporavak u uzvodnom sektoru,” napisao je Falakshahi u analizi.

Stručnjaci navode da će Iran, kako mu ponestaje skladišnog prostora, vjerojatno koristiti svoju flotu za pohranu viškova, a dokazi takve taktike pojavili su se prošlog tjedna.

Dana 23. travnja pomorski su analitičari izvijestili da je Iran ponovno aktivirao umirovljeni Very Large Crude Carrier (VLCC) Nasha u blizini otoka Kharg. Trump je iskoristio najnoviji pritisak na iransku proizvodnju nafte kako bi potaknuo Islamsku Republiku na povratak pregovorima sa SAD-om, ističući ograničenje skladišnog kapaciteta u nedjelju kao svojevrsni otkucavajući sat.