PODMETAO POŽAR POD AUTO

Sarajevski policajci pokušali uhititi muškarca, a on zapucao na njih - ranili su ga i uhitili

Piše HINA,
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Mlađi muškarac ranjen je u oružanom obračunu s policijom u Sarajevu u subotu ujutro, potvrđeno je iz službenih izvora. Smješten je u Klinički centar Sarajevo s lakšim ozljedama

Prema dostupnim podacima, policijska ophodnja u sarajevskom prigradskom naselju Ilidža zatekla je oko 4 sata muškarca koji je u tom trenutku pokušavao podmetnuti požar pod parkirani automobil.

Policajci su ga pokušali uhititi no on je počeo bježati i pri tom zapucao iz pištolja.

- Oglušio se o naredbe policije, a potom počeo pucati iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima. U obrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača - kazala je novinarima Mersiha Novalić, glasnogovornica MUP-a Sarajevske županije.

Iz Kliničkog centra u Sarajevu gdje je ranjeni prijestupnik smješten potvrdili su kako je nakon liječničke obrade utvrđeno da nije teže ozlijeđen.

Iz policije su objavili kako je na njihove službenike pucao J. H. rođen 1985. godine. Županijsko tužiteljstvo preuzelo je istragu o ovom incidentu.

