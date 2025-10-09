Sastaje se izraelska vlada kako bi odobrila plan za mir u Gazi

Ministri izraelske vlade sastaju se u četvrtak navečer kako bi odobrili američki plan za mir u Gazi i oslobađanje talaca koji je potpisao palestinski pokret Hamas. Vlada se sastaje nakon susreta izraelskog sigurnosnog kabineta koji je završio nedavno.

Dogovor o prekidu vatre i oslobađanju talaca neprijateljske su strane potpisale u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da će sporazum stupiti na snagu tek nakon što ga ratificira vlada.

Glasnogovornik izraelske vlade ranije je rekao da će primirje stupiti na snagu 24 sata nakon sastanka vlade. Nakon tog će taoci iz Gaze biti oslobođeni u roku od 72 sata. Hamas će odjednom osloboditi preostalih 20 talaca za koje se vjeruje da su još živi.

Šef Hamasa u egzilu iz Gaze Halil Al-Haja je u četvrtak rekao da je skupina dobila jamstva od Sjedinjenih Država, arapskih posrednika i Turske da je rat u Gazi trajno zaustavljen.

Haja, koji je preživio izraelski pokušaj atentata prije mjesec dana u Katru, rekao je da se sporazumom otvara ključan prijelaz s Egiptom i da će Izrael osloboditi sve pritvorene palestinske žene i djecu.

Izrael i palestinska militantna skupina Hamas u četvrtak su potpisali sporazum o prekidu vatre i oslobađanju izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike, u prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.

Izraelska vojska bi se potom trebala djelomično povući iz Gaze i omogućiti ulazak konvoja s humanitarnom pomoći.

Izrael će osloboditi i 250 Palestinaca koji služe duge kazne u njegovim zatvorima, kao i 1,7 tisuća uhićenih od početka rata 7. listopada 2023. godine, rekao je Haja.