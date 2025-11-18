Sastanak nakon požara u Vjesniku: 'Rano je govoriti o rušenju, sve moramo ispitati'

Nakon snažnog požara koji je u ponedjeljak navečer zahvatio zagrebački Vjesnikov neboder, u Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine tijekom utorka poslijepodne održan je hitan sastanak sa stručnjacima Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Cilj je bio procijeniti stanje zgrade i dogovoriti daljnje korake kako bi se osigurala sigurnost građana te započele pripreme za obnovu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Vještak za 24sata: Vatra je zbog ovoga lako progutala Vjesnik | Video: 24sata/pixsell/čitatelj 24sata

- U prvom planu nam je sigurnost građana s obzirom na to da je zgrada oštećena - poručio je ministar prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić.

Naglasio je da će stručnjaci tijekom večeri, uz potporu vatrogasaca, pregledati sve dijelove nebodera kako bi se procijenilo u kakvom je stanju konstrukcija i koji su daljnji potrebni koraci. Zahvalio je vatrogascima, policiji i svim službama koje su tijekom noći i dana sudjelovale u gašenju požara.

Bačić je istaknuo da su se vatrogasci popeli na sve katove nebodera te omogućili preliminarni vizualni pregled oštećenja. Na pitanja o mogućem rušenju zgrade nije želio špekulirati.

- Pričekat ćemo i napraviti istraživanja, ispitivanja, pa tek onda možemo donijeti odluku u kojem pravcu će se obnoviti i urediti cijeli kompleks - rekao je.

Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Mario Uroš s Građevinskog fakulteta i član Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo izdvojio je dva ključna problema – sigurnost građana u okolici zgrade te pitanje statike samog nebodera.

- Požar je dugo trajao i sigurno je doveo u pitanje nosivost mnogih elemenata. Od stupova do greda i stropnih konstrukcija. Protupožarni elementi nisu bili adekvatni, a visoke temperature zasigurno su degradirale konstrukciju - objasnio je Uroš.

Dodao je kako su neki katovi pretrpjeli teža, a neki lakša oštećenja, ali je preliminarna procjena da sama statika zgrade vjerojatno nije ugrožena, dok bi stropne konstrukcije mogle biti kritične.

- Treba sve staviti na stol i vidjeti - zaključio je.

Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

O prometnim prilagodbama oko oštećenog nebodera govorio je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet i civilnu zaštitu Andro Pavuna. Stručnjaci su gradske službe upozorili na minimalni sigurnosni obuhvat zbog opasnosti od pada dijelova zgrade.

- Definirali smo privremeno prometno rješenje - rekao je.

Savska cesta će u roku od nekoliko sati biti otvorena za promet u oba smjera, dok će Slavonska avenija biti djelomično otvorena – prema zapadu, ali ne kroz podvožnjak, već gornjim, sjevernim kolnikom. Smjer prema istoku od Selske ulice za sada ostaje zatvoren. Takav režim, poručio je Pavuna, ostaje na snazi dok se ne procijeni da je kretanje vozila potpuno sigurno.

- Ne znamo koliko će trajati, nadamo se što kraće, ali to radimo zbog sigurnosti - zaključio je.

Istraga o uzroku požara još traje, a potpuna procjena štete i odluka o budućnosti Vjesnikova nebodera očekuje se nakon detaljnih stručnih analiza.

Požar Vjesnikova nebodera još nije ugašen, vatrogasci napustili zgradu

Vatrogasci su po nalogu statičara iz sigurnosnih razloga u utorak navečer napustili Vjesnikov neboder, te će pričekati jutro da se objekt ohladi kako bi nastavili s gašenjem požara, ali će na terenu ostati čitavu noć.

Zamjenik zapovjednika Tomislav Resman izjavio je novinarima ispod Vjesnikovog nebodera da nažalost nisu uspjeli ugasili požar do kraja jer je prilikom pregleda statičara utvrđeno da građevina nije sigurna zbog čega su povukli sve vatrogasce iz tog prostora.

"Po meni da nam je još sat vremena, vjerojatno bi uspjeli ugasili požar do kraja i ne bi se više uopće dimilo", rekao je zamjenik zapovjednika, dodavši da još ima dima ali je to puno manje nego što je bilo ranije danas ili noćas.

"Zbog izrazito složene situacije i visoke temperature mi smo u pet navrata počinjali akcije gašenja. Kako bi osigurali da naši vatrogasci sigurno izađu iz prostora mi smo ih povlačili iz objekta i onda se isključivo gasilo auto ljestvama. Kad bi se situacija smirila ponovno bi smo slali ljude i tako smo napredovali po dva tri kata. Zato nam je trebao pet navrata da dođemo do 15. kata koliko grada sama ima", rekao je Resman.

Precizirao je da je preporuka statičara da pričekaju da se objekt ohladi jer prilikom hlađenja dolazi do kontrakcija između čelika i betona. "Sami dečki su rekli da se čuju pucanja u objektu tako da je pametnije pričekati ujutro, neka se objekt ohladi pa ćemo vidjeti što možemo napraviti", rekao je Resman. Dodao je da će vatrogasci ostati na tom području cijelu noć i veći dio sutrašnjeg dana.

Vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć, promet ostaje zatvoren

Promet će i dalje biti zatvoren oko nebodera, samo će jedna traka ići za istok i jedna za zapad. "Tu će biti kaos sutra", kaže Resman.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je Hini u utorak oko 16,30 sati da požar još nije pogašen

"Nije pogašen, po nalogu statičara izlazimo van objekta", izjavio je Jembrih. Objasnio je da to znači da vatrogasci više ne smiju gasiti požar iznutra u neboderu, već požar smiju gasiti samo izvana.

Rekao je da su na požarištu sada izdimljavanja te da ne zna koliko će vatrogascima trebati da požar ugase.

Ranije danas, iza 13 sati Jembrih je rekao kako je situacija s požarom u Vjesnikovu neboderu stabilna i pod nadzorom, malo vatre ima na zadnjem katu i nešto dima, a vatrogasci gase požar iznutra.

Tada je istaknuo da požar gasi 80 vatrogasaca, a na terenu je i policija.

Požar se širio okomito

Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike.

Uzrok požara za sada nije poznat.

Zagrebačka policija izvijestila je ranije danas da je dojavu o požaru zaprimila sinoć u 23,08 sati, te su na teren odmah izašle sve žurne službe, a policija je osigurala mjesto događaja. Požar je bio vidljiv na zadnjim katovima te se proširio na još nekoliko katova zgrade, dodali su iz policije.

Nakon što požar bude ugašen, odnosno steknu se uvjeti bit će obavljen očevid.