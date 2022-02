Riječki gradski dječji vrtići, Rijeka, More i Sušak, u utorak će održati sastanke upravnih vijeća i predstavnika Sindikata odgoja, medija i kulture kako bi dogovorili način rada za vrijeme štrajka koji će započeti 21. veljače, piše Novi List. Štrajk u sva tri gradska vrtića trajat će do ispunjenja zahtjeva, a pridružit će mu se svih 450 članova Sindikata, ali i dio zaposlenika koji nisu članovi.

Zaostajanje u plaći veće je od 800 kuna

Prvim štrajkom u povijesti predškolskog sustava želi se postići da osnovica odgojitelja iznosi zakonom zajamčenih 6.044,51 kunu. Zahtjevi se odnose na svih 650 djelatnika 41 predškolskog objekta u sastavu gradskih vrtića. Trenutna osnovica riječkih odgojitelja je 5.211,21 kunu te se radi se o zaostajanju u plaći koje je veće od 800 kuna.

Za roditelje će ovo značiti da će za djecu koja ne budu imala mogućnost alternativnog smještaja biti će organizirano dežurstvo. Djeci će se pružiti nužna skrb u vidu hrane i njege te odgojitelji neće provoditi odgojno-obrazovni rad.

- Ukoliko se pokaže da će u vrtićima biti puno djece, morat će raditi i dio odgojitelja u štrajku, ali to ne podrazumijeva redovan rad. Bit će to rad bez odgojno-obrazovnog rada. Vrtići će se svesti na čuvalište - objašnjava potpredsjednica Sindikata, Ingrid Čavić.

Ne odustaju do ispunjenja svih zahtjeva

Grad je za sada ponudio povećanje osnovice od 3,3 posto s 1. ožujka te s prvim danom lipnja još 4 posto, a ostao je nedogovoren treći korak koji bi odgojitelje doveo do pune osnovice. Sindikat traži da se u ovoj godini definira datum tog trećeg povećanja , a sve dok ne bude ne odustaju od najavljenog štrajka. Smatraju da je to jedini način da dođu do plaće koja u sustavu dječjih vrtića mora biti najmanje kao plaća zaposlenih u osnovnim školama.