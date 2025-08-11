Obavijesti

Sastanak Putina i Trumpa još je obavijen velom tajni! Analitičar: 'O miru neće zapravo ni pričati'

Piše Luka Safundžić,
Foto: Kevin Lamarque

Trump i Putin trebali bi se sresti u petak. Detalji sastanka nisu poznati. O Ukrajini će se pričati, ali vjerojatno samo o prekidu vatre, ističe analitičar Avdagić

Svega nekoliko dana ostalo je do susreta, koji iščekuje cijeli svijet. Naime, kako je ranije objavljeno, američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin trebali bi se sastati i razgovarati o nizu problema, uključujući onaj najveći - sukob u Ukrajini.

FOTO Veliki požar kod Splita je pod kontrolom. Vatrogasci će ostati dežurati na lokaciji...
GASILI GA I KANADERI

Veliki požar izbio je u ponedjeljak kod Splita. Na terenu je u jednom trenutku bilo više od 150 vatrogasasca...
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
Godinu dana od tragedije na trajektu Lastovo: 'Nakon smrti naših, krivnju su svalili na njih'
OBITELJI SU SLOMLJENE

Na trajektu Lastovo na Malom Lošinju živote su izgubila trojica pomoraca Denis Šarić, Boško Kostović i Marko Topić pod nekoliko tona teškom rampom

