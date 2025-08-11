Trump i Putin trebali bi se sresti u petak. Detalji sastanka nisu poznati. O Ukrajini će se pričati, ali vjerojatno samo o prekidu vatre, ističe analitičar Avdagić
SUMMIT NA ALJASCI PLUS+
Sastanak Putina i Trumpa još je obavijen velom tajni! Analitičar: 'O miru neće zapravo ni pričati'
Čitanje članka: 2 min
Svega nekoliko dana ostalo je do susreta, koji iščekuje cijeli svijet. Naime, kako je ranije objavljeno, američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin trebali bi se sastati i razgovarati o nizu problema, uključujući onaj najveći - sukob u Ukrajini.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku