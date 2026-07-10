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DRAMA U NOVOM ZAGREBU

Sat vremena jeze zbog čovjeka s bombom u Utrini: 'Mičite djecu, evo ga u parku. Murija ga lovi'

Piše Bogdan Blotnej, Julia Očić,
Čitanje članka: 3 min
Sat vremena jeze zbog čovjeka s bombom u Utrini: 'Mičite djecu, evo ga u parku. Murija ga lovi'
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Vidio sam da je sjedio u parku i okružila ga je ubrzo policija, rekao nam je jedan od prolaznika nakon dovršetka drame u petak poslijepodne u novozagrebačkom naselju Utrina

Nema psa na cesti osim policije u pancirkama i svih ostalih rodova, i hitna i blokada kvarta i policija osigurava da ljudi ne idu na nesigurno područje no samo da ne bude 'bum'.

Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

To je samo jedan od desetaka komentara na Facebooku oko opasne situacije u novozagrebačkom naselju Utrina u petak poslijepodn. 

Ondje je policija gotovo sat vremena blokirala okolne ulice, pozvala na desetine kolega kao i druge službe zbog muškarca koji je bio naoružan bombom. Navodno je izvadio osigurač iz bombe.

- Mičite djecu, evo ga hoda s bombom. Murija ga lovi - jedan je od komentara na Facebooku.

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Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole VIDEO
Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole | Video: 24sata Video

Opsadno stanje trajalo je gotovo sat vremena, doslovno su tjerali sve s ulica, ljudi nisu smjeli iz zgrada i s prozora su pratili razvoj situacije. Sve je moglo eskalirati jer se muškarac nalazio u parku nedaleko od Doma zdravlja i osnovne škole.

Ondje su ga i policajci svladali na klupi nedaleko od Karamanova prolaza. 

DRAMA U UTRINI FOTO Izvukao osigurač iz bombe u Novom Zagrebu, hodao kroz park blizu škole. Uhitili su ga!
FOTO Izvukao osigurač iz bombe u Novom Zagrebu, hodao kroz park blizu škole. Uhitili su ga!

Ljude je zanimalo otkud je, kako izgleda i poznaje li ga tko. Netko je pretpostavljao da je bio i uz prozor vlastite obitelji, no sve je ostalo na kvartovskim pričama.

- Javite kad se završi da mi prijateljica ne doživi infarkt u ovom iščekivanju - napisala je jedna gospođa, koja je također odahnula nakon što je policija privela muškarca. 

- Vidio sam da je sjedio u parku i okružila ga je ubrzo policija - rekao nam je jedan od prolaznika. 

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Komentari 33
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