Sat vremena ležala je u grobu: 'Mislila sam da sam gotova...' Slomila sam potkoljenicu, nožni zglob i patelu: Bilo me je strah, mislila sam da me nitko neće naći, rekla je Dragica Vukić (71), koja je otišla na suprugov grob, no kad je napravila korak unatrag, upala je u drugi grob