Satima bili u mraku: Masovni nestanak struje u New Yorku

Veliki dio njujorškog Manhattana ostao je u subotu navečer bez struje, no lokalna tvrtka za opskrbu električnom energijom objavila je nekoliko sati nakon toga da se opskrba polako obnavlja.

Nema izvješća o žrtvama ili ozlijeđenima tijekom višesatnog nestanka struje, koji je, kako se procjenjuje, pogodio oko 60.000 ljudi.

"Upravo sam preletio grad i većina svjetala polako se vraća. Jasno, nisu još sva ponovno upaljena", naveo je guverner države New York na konferenciji za medije održanoj pet sati nakon što se dogodio prekid opskrbe strujom.

We have about 9,700 customers left to restore. We are working hard to restore everyone. Thank you all for your patience. #safetyfirst pic.twitter.com/aIA462muJS