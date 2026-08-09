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Saudijci tvrde da je ugašen požar u Aramcovoj rafineriji

Piše HINA,
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Saudijci tvrde da je ugašen požar u Aramcovoj rafineriji
Foto: European Union/Copernicus Sentin
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Aramco, najveća naftna i plinska kompanija Saudijske Arabije i jedna i jedna od najvećih energetskih tvrtki na svijetu, 27. srpnja zatvorio je svoju rafineriju Jazan, kapaciteta 400.000 barela dnevno, nakon napada jemenskih militanata

Vatrogasci su ugasili požar koji je izbio rano u nedjelju u postrojenju rafinerije Jazan tvrtke Saudi Aramco u jugozapadnoj Saudijskoj Arabiji, priopćilo je saudijsko Ministarstvo energetike, dodajući da nije bilo ozlijeđenih. Aramcovi industrijski sigurnosni timovi stavili su požar pod kontrolu, a nadležne vlasti dovršavaju postupke za rješavanje incidenta, priopćilo je ministarstvo za X. Nije navedeno što je uzrokovalo požar. Jazan se nalazi na Crvenom moru blizu granice s Jemenom.

Aramco, najveća naftna i plinska kompanija Saudijske Arabije i jedna i jedna od najvećih energetskih tvrtki na svijetu, 27. srpnja zatvorio je svoju rafineriju Jazan, kapaciteta 400.000 barela dnevno, nakon napada jemenskih militanata hutija koji su oštetili kompleks integriranog plinofikacijskog kombiniranog ciklusa (IGCC) postrojenja i područje skladišta.

Hutisti su u to vrijeme rekli da su napali Aramcove lokacije u Jazanu i Yanbuu. Napadi su povećali mogućnost da bi prijetnje brodarstvu na Crvenom moru i saudijskoj naftnoj infrastrukturi mogle proširiti globalne poremećaje koji proizlaze iz američko-izraelskog rata protiv Irana i iranskih napada na brodarstvo oko Hormuškog tjesnaca.

Čelnik Aramca Amin Nasser prošli je tjedan rekao da su nedavni napadi na postrojenja tvrtke uzrokovali neke prekide u proizvodnji, ali da je uvjeren da se poslovanje može brzo obnoviti. Rekao je da napadi nisu imali materijalni operativni ili financijski utjecaj.

Proiranski hutisti su prošlog tjedna objavili da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije kako bi odgovorili na, kako su rekli, dugotrajnu saudijsku opsadu područja u Jemenu kojima upravlja skupina.

Otkako su hutisti 2014. zauzeli glavni grad Sanu i druge dijelove na sjeveru Jemena, u zemlji traje građanski rat. Saudijska Arabija otada predvodi koaliciju koja podržava jemensku vladu protiv hutista.

Napetosti između njih i Saudijske Arabije eskalirale su usred američko-izraelskog rata protiv Irana.

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