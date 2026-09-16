Saudijci žestoko napali Jemen. Hutisti tvrde da su uspjeli oboriti saudijski borbeni avion

Saudijski borbeni zrakoplovi žestoko su napali Jemen, objavili su u srijedu hutisti, dok ti borci koje podupire Iran učvršćuju svoje položaje nakon munjevitog napredovanja kojim je Teheran proširio svoj utjecaj u sukobu na Bliskom istoku i dodatno poremetio globalnu opskrbu naftom.

Kao znak eskalacije sukoba na novom bojištu, Sjedinjene Države pooštrile su upozorenje za putovanja u Saudijsku Arabiju, zabranivši vladinim službenicima kretanje unutar pojasa od 30-ak kilometara od granice s Jemenom.

Hutisti, koji su prošlog tjedna zauzeli jemenske gradove duž obale Crvenog mora i preuzeli nadzor nad otocima u tjesnacu Bab el-Mandebu na njegovu ulazu, tijekom noći su objavili snimku s bojišta na kojoj se vidi kako njihovi borci oduzimaju oklopna vozila snagama koje podupire Saudijska Arabija.

Vojni glasnogovornik hutista Jahja Sari izjavio je da su hutisti oborili saudijski borbeni zrakoplov F-15, ne pružajući dokaze, a saudijski dužnosnici nisu odmah odgovorili na upite za komentar.

Sari je rekao da su Saudijci ovog tjedna izveli čak 450 zračnih napada na Jemen. Dužnosnici vlade koja kontrolira južni dio Jemena, a koju podupire Saudijska Arabija, priznali su da njihove snage i snage Saudijske Arabije izvode zračne napade na položaje hutista, iako to Rijad nije potvrdio.

Hutisti su tijekom proteklog tjedna više puta gađali teritorij Saudijske Arabije, što je aktiviralo sirene za uzbunu u gradovima na jugu i zapadu zemlje. Napadom u Iraku koji se pripisuje tim borcima povezanim s Iranom prošlog je tjedna također onesposobio saudijski naftovod Istok-Zapad, glavnu rutu za preusmjeravanje izvoza nafte izvan blokiranog Hormuškog tjesnaca.

Rijad je objavio da je njegova protuzračna obrana u utorak oborila bespilotnu letjelicu hutista južno od Meke, a onda ušla u zabranjeni zračni prostor iznad tog svetog grada. Tim je napadom, prema Rijadu, pređena "crvena linija" budući da su ugrožena svetišta važna svim muslimanima. Sari je porekao da je skupina ciljala Meku te izjavio da su saudijska izvješća namještena u propagandne svrhe.

Širenje rata na Jemen prijeti pogoršanjem globalne nestašice energenata, uzrokovane šestomjesečnim američko-izraelskim ratom protiv Irana, koji je omeo pomorski promet kroz Hormuški tjesnac.

Trgovci navode da bi dugotrajno zatvaranje saudijskog naftovoda Istok-Zapad moglo dovesti do gubitka čak 4 posto svjetske opskrbe naftom.