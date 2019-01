Saudijka pobjegla u Bangkok: 'Ne šaljite me kući, ubit će me'

Rahaf Mohammed al-Qunun (18), djevojka iz Saudijske Arabije, odrekla se islama, a zatim i zabarikadirala u hotelskoj sobi u Bangkoku. Od roditelja je pobjegla kada su bili na odmoru u Kuvajtu prije tri dana i od onda moli za azil. Tvrdi da se ne može vratiti kući jer će ju "roditelji ubiti".

Iz Bangkoka je pokušala otići u Australiju, no pronašli su ju službenici iz Saudijske Arabije koji su joj zaplijenili putovnicu. Rekli su joj da će ju vratiti natrag u Kuvajt roditeljima. Nije ih poslušala i nije se vratila, već se zaključala u sobu u hotelu u Bangkoku.

