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U MEKI

Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali važan obrambeni sporazum

Piše HINA,
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Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali važan obrambeni sporazum
Foto: Reuters
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Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali su u petak u Meki zajednički obrambeni sporazum, čime su se povezali sunitski saveznici SAD-a zabrinuti zbog regionalnog sukoba u kojem su raketni napadi zasuli izvoznike nafte u Perzijskom zaljevu

Iran i njegovi saveznici od 28. veljače, kada su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran u velikoj eskalaciji višegodišnjih regionalnih napetosti, izvode napade na Saudijsku Arabiju i druge zaljevske države te blokiraju njihov izvoz energenata. Sporazum je namijenjen jačanju zajedničkog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije te predviđa da će se oružani napad na bilo koju od triju država smatrati napadom na sve, navodi se u zajedničkom priopćenju.

Iako nisu navedene pojedinosti o obvezama koje je svaka od država preuzela u okviru Zajedničkog obrambenog sporazuma iz Meke, ističe se da je cilj pakta jačanje njihove zajedničke sigurnosti te promicanje mira, sigurnosti i stabilnosti u regiji i šire.

Turski dužnosnik rekao je da je sporazum obrambene naravi, da nije usmjeren protiv bilo kojeg konkretnog aktera, da je otvoren i drugim državama regije te da ne ukida niti zamjenjuje postojeće bilateralne ili multilateralne sporazume.

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Međutim, sve tri države posebno su zabrinute zbog Izraela i revolucionarnog šijitskog Irana, dok se njihov dugogodišnji saveznik, Sjedinjene Države, sve teže nosi s regionalnim previranjima.

"Politička simbolika ovog samita iznimno je važna. Tri najutjecajnije države muslimanskog svijeta sastaju se u trenutku pojačane neizvjesnosti, pokazujući sve veću spremnost regionalnih i srednjih sila za čvršću koordinaciju u pitanjima sigurnosti", rekao je Abdulaziz Sager, predsjednik Centra za zaljevska istraživanja, saudijskog think-tanka.

Turska ima drugu najveću vojsku u NATO-u, Saudijska Arabija, najmoćnija zaljevska država, dom je najsvetijih mjesta islama i jedan od najvećih svjetskih izvoznika nafte, a Pakistan je jedina muslimanska država koja posjeduje nuklearno oružje.

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