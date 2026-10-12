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HUTISTI NASTAVILI S UDARIMA

Saudijska Arabija, Pakistan, Turska i Egipat osudili napade na Rijad: 'Opasna eskalacija'

Piše HINA,
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Saudijska Arabija, Pakistan, Turska i Egipat osudili napade na Rijad: 'Opasna eskalacija'
Foto: Saudi Ministry of Media
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Grupa regionalnih sila, ponovno je potvrdila svoju solidarnost i podršku Saudijskoj Arabiji, uključujući punu podršku svim „legitimnim mjerama i koracima” koje ta zemlja poduzima kako bi se suprotstavila napadima...

Turska, Pakistan, Egipat i Saudijska Arabija osudili su napade jemenskih hutističkih pobunjenika, koje podržava Iran, na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, ocijenivši da je riječ o „opasnoj eskalaciji koja se ne može opravdati niti prihvatiti ni pod kakvim izgovorom”.

Jedna osoba je poginula, a gotovo desetak ih je ozlijeđeno u novom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu u nedjelju, priopćile su saudijske vlasti. Napad se dogodio dan nakon udara za koji su odgovornost preuzeli hutisti, a u kojem je poginulo 13 osoba, a više od 300 ranjeno.

Grupa regionalnih sila, nazvana R4, ponovno je potvrdila svoju solidarnost i podršku Saudijskoj Arabiji, uključujući punu podršku svim „legitimnim mjerama i koracima” koje ta zemlja poduzima kako bi se suprotstavila napadima, odvratila prijetnje i spriječila njihovo ponavljanje.

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„Grupa smatra hutističku miliciju u potpunosti odgovornom za posljedice ovih napada i sve reperkusije koje oni mogu izazvati, a koje ugrožavaju regionalni i međunarodni mir i sigurnost, te zahtijeva hitan i bezuvjetan prekid tih napada”, navodi se u zajedničkom saopćenju objavljenom u nedjelju.

Turska, članica NATO-a, i Pakistan, nuklearna sila, potpisali su u kolovozu sa Saudijskom Arabijom zajednički obrambeni sporazum prema kojem se napad na jednu potpisnicu smatra napadom na sve njih. Prošlog tjedna ove zemlje priopćile su da su se dogovorile o provedbi svojih obaveza kolektivne obrane i osiguravanju „brzog raspoređivanja” snaga i vojnih kapaciteta u Saudijskoj Arabiji zbog napada hutista.

U četvrtak je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio da Turska razmatra načine na koje može pomoći Saudijskoj Arabiji, ali je isključio mogućnost slanja vojnika i sudjelovanja Turske u ofenzivnim operacijama. Dan ranije, dužnosnici su za Reuters izjavili da Ankara Rijadu šalje uglavnom obrambenu i tehničku podršku.

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Turska je Saudijskoj Arabiji dosad uglavnom pružala podršku na bilateralnoj osnovi, budući da turski parlament još nije službeno ratificirao zajednički obrambeni sporazum. Očekuje se da će sporazum biti upućen parlamentu u narednim danima.

Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u i razvijenu obrambenu industriju, isporučila je Saudijskoj Arabiji obrambenu opremu te pristala pridružiti se koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom s ciljem osiguranja sigurne plovidbe Crvenim morem.

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