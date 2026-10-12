Saudijska Arabija, Pakistan, Turska i Egipat osudili napade na Rijad: 'Opasna eskalacija'

Turska, Pakistan, Egipat i Saudijska Arabija osudili su napade jemenskih hutističkih pobunjenika, koje podržava Iran, na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, ocijenivši da je riječ o „opasnoj eskalaciji koja se ne može opravdati niti prihvatiti ni pod kakvim izgovorom”.

Jedna osoba je poginula, a gotovo desetak ih je ozlijeđeno u novom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu u nedjelju, priopćile su saudijske vlasti. Napad se dogodio dan nakon udara za koji su odgovornost preuzeli hutisti, a u kojem je poginulo 13 osoba, a više od 300 ranjeno.

Grupa regionalnih sila, nazvana R4, ponovno je potvrdila svoju solidarnost i podršku Saudijskoj Arabiji, uključujući punu podršku svim „legitimnim mjerama i koracima” koje ta zemlja poduzima kako bi se suprotstavila napadima, odvratila prijetnje i spriječila njihovo ponavljanje.

„Grupa smatra hutističku miliciju u potpunosti odgovornom za posljedice ovih napada i sve reperkusije koje oni mogu izazvati, a koje ugrožavaju regionalni i međunarodni mir i sigurnost, te zahtijeva hitan i bezuvjetan prekid tih napada”, navodi se u zajedničkom saopćenju objavljenom u nedjelju.

Turska, članica NATO-a, i Pakistan, nuklearna sila, potpisali su u kolovozu sa Saudijskom Arabijom zajednički obrambeni sporazum prema kojem se napad na jednu potpisnicu smatra napadom na sve njih. Prošlog tjedna ove zemlje priopćile su da su se dogovorile o provedbi svojih obaveza kolektivne obrane i osiguravanju „brzog raspoređivanja” snaga i vojnih kapaciteta u Saudijskoj Arabiji zbog napada hutista.

U četvrtak je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio da Turska razmatra načine na koje može pomoći Saudijskoj Arabiji, ali je isključio mogućnost slanja vojnika i sudjelovanja Turske u ofenzivnim operacijama. Dan ranije, dužnosnici su za Reuters izjavili da Ankara Rijadu šalje uglavnom obrambenu i tehničku podršku.

Turska je Saudijskoj Arabiji dosad uglavnom pružala podršku na bilateralnoj osnovi, budući da turski parlament još nije službeno ratificirao zajednički obrambeni sporazum. Očekuje se da će sporazum biti upućen parlamentu u narednim danima.

Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u i razvijenu obrambenu industriju, isporučila je Saudijskoj Arabiji obrambenu opremu te pristala pridružiti se koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom s ciljem osiguranja sigurne plovidbe Crvenim morem.