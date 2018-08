Saudijska Arabija prekinula je trgovinske odnose s Kanadom

Saudijska Arabija objavila je u ponedjeljak da prekida trgovinske odnose i investicije s Kanadom zbog 'uplitanja' te države u unutarnje stvari ultrakonzervativne kraljevine.

Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova je u seriji tvitova navelo da protjeruje kanadskog i povlači svog veleposlanika iz Kanade.

Taj je potez reakcija na izjavu Kanade da je 'jako zabrinuta' zbog uhićenja nekoliko aktivista za ljudska prava, prenosi BBC.

Među njima je i zagovornica ženskih prava, američka državljanka saudijskog porijekla Samar Badawi.

Ona već duže vrijeme poziva na ukidanje običaja po kojem Saudijske za sve važne odluke moraju dobiti dozvolu muških članova obitelji.

- Nećemo dopustiti nikakvo miješanje u naše unutarnje stvari - objavilo je ministarstvo.

Time se referiralo na prošlotjedno priopćenje kanadskog ministarstva vanjskih poslova koje je od Rijada zatražilo 'trenutno puštanje' aktivista.

Saudijsko ministarstvo to je ocijenilo 'napadom na kraljevinu' i najavilo da će zamrznuti svu trgovinu i investicije s Kanadom te protjerati kanadskog i povući svog ambasadora.

Uhićenja su u suprotnosti s naprednim imidžem koji gradi vlada na čelu s prijestolonasljednikom princom Mohamedom bin Salmanom.

