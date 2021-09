Njemački sindikati kritizirali su u srijedu odluku nekih saveznih pokrajina o ukidanju financiranja troškova nedolaska na posao osoba koji su bile prisiljene na samoizolaciju.

"Ovo je obveza cijepljenja na mala vrata. Politika je dala riječ da će cijepljenje ostati dobrovoljno", rekao je predsjednik Verdija, sindikata radnika u javnim službama, Frank Werneke.

Slično se izjasnio i Njemački savez sindikata (DGB), koji smatra da bi vlada trebala nastaviti provoditi kampanju kojom bi neodlučne pridobila da se cijepe umjesto da se uvode mjere prisile.

"Svakako ljudima izričito treba preporučiti cijepljenje, što i mi cijelo vrijeme činimo. No ovdje se sukob oko cijepljenja prenosi na zaposlene i u poduzeća i time se ne postiže ništa drugo nego prisila na cijepljenje", rekao je predsjednik DGB-a Reiner Hoffmann u razgovoru za javni servis Deutschlandfunk.

Povod reakcijama sindikata je najava nekoliko saveznih pokrajina da u slučaju boravka zaposlenih u karanteni, i to onda kada je samoizolaciju bilo moguće izbjeći cijepljenjem, poslodavcima više neće subvencionirati naknadu za izbivanje s posla, kao što je to bio slučaj do sada.

Savezne pokrajine se pritom pozivaju na nedavno promijenjeni zakon o zaštiti cjepivom.

Klaus Holetschek, ministar zdravstva Bavarske, jedne od pokrajina koje su najavile ukidanje subvencije, založio se za to da se ova mjera uvede na području čitave Njemačke.

"Onaj tko se dobrovoljno odluči ne cijepiti, iako za to ne postoje zdravstveni razlozi, ponaša se nesolidarno i ne može od tog istog društva očekivati da mu financira vrijeme provedeno u karanteni tijekom kojeg ne odlazi na posao", rekao je Holetschek.

"To nije pravedno prema onima koji su zaista oboljeli", dodao je.

Osim ukidanja financiranja izostanka s posla za one koji su, nakon povratka iz rizičnih područja i zbog toga što nisu cijepljeni, prisiljeni na karantenu, mnoge savezne pokrajine su najavile i uvođenje pravila po kojem ugostitelji te kulturne i sportske ustanove mogu sami odlučiti hoće li svoje vrata otvoriti samo cijepljenima i onima koji su preboljeli koronavirus (tzv. 2G pravilo) ili, dodatno tomu, i onima koji pokažu negativan test (3G pravilo).

U slučaju da se odluče za "2G" pravilo, ugostitelji i kulturne i sportske ustanove neće više od gostiju i posjetitelja biti prisiljeni tražiti nošenje maski i držanje razmaka, što omogućava popunjavanje kapaciteta.

Ovu mjeru su neki političari, posebice iz desno-populističke Alternative za Njemačku (AfD), okarakterizirali kao prisilu na cijepljenje.