Savjeti kako uz proljetno čišćenje privući više novca!

Proljeće je idealno vrijeme za čišćenje i uređenje domova. Osim lijepog vremena koje nam omogućuje neke radove, prirodno je da proljeće u nama budi želju za obnavljanjem i uređenjem, a za to nam trebaju vrijeme, novac i dobra strategija.

Posljednjih tjedana mnogi od nas proveli su znatno više vremena u svojim domovima i bolje se upoznali s nedostacima, zatrpanošću nepotrebnim stvarima i kvarovima u svojim kućanstvima.

Vrijeme koje sada imamo na raspolaganju pozitivno je uložiti u popravke, čišćenje i uređenje doma i okućnice. Nedostaje li nam novca, na kraju članka nudimo i rješenje u obliku online pozajmica koje naručeni novac dostavljaju na naš tekući račun u roku samo jednog dana.

1. ZATRPANI POD – NOVČANE POTEŠKOĆE

Kako vam izgledaju podovi? Imate li na njima naslaganih kutija, torbi, obuće ili su vam podovi u domu slobodni za kretanje?

Nevjerojatno, ali psiholozi su promatranjem uređenja domova primijetili povezanost između pretrpanih podova i novčanih poteškoća. Ističu kako se onaj tko nema mogućnost kretanja između svoja četiri zida, ograničava i u materijalnom pogledu.

U tom smislu, naš prvi savjet je da svoje podove oslobodite koliko god je to moguće. Pronađite novo mjesto za stvari koje su vam na podu, postavite kukice za torbe, uložite u novi ormar.

Uložite u dobre police u podrumu ili garaži kako biste imali gdje odložiti stvari koje vam trenutačno ne trebaju, poput zimske obuće.

2. ODBACITE VIŠAK STVARI

Ne možete li stvarima dati neku novu svrhu a ne koristite ih, riješite ih se. Smatrate li da vaše stvari još uvijek mogu drugima poslužiti, potrudite se da ih darujete umjesto da ih bacite. Postoji niz grupa na društvenim mrežama za tu svrhu. Neke stvari treba i odbaciti, no reciklirajte svoj otpad.

Kad spremate, recimo, ormar s odjećom, razvrstajte je na 4 kategorije:

odjeća koju nosim

odjeća koju spremam

odjeća koju darujem

odjeća koju recikliram

3. POLA SATA DNEVNO ZA SPREMANJE POSEBNE LADICE

Svakodnevno peremo rublje, čistimo, spremamo, ali i dalje nas proganjaju neke ladice, ormari, košarice, police koje nikako da spremimo, a ne da nam se cijeli dan potrošiti na to. Ne morate sve spremiti odjednom – odvojite li svaki dan pola sata za čišćenje neke kritične ladice, napravit ćete puno.

4. SLOŽITE SVOJE RAČUNE I NOVČANICE

Ne držite novac naokolo po stanu i ne gužvajte ga u novčaniku, već ga uredno složite. Račune i uplatnice složite u kuverte ili fascikle (plaćene – neplaćene) i odredite posebno mjesto za njih, na primjer ladicu radnog stola.

5. KAKO BRZO I JEDNOSTAVNO DOĆI DO POTREBNOG NOVCA?

Svi se možemo naći u situaciji kad nam je potrebno nekoliko tisuća kuna više na tekućem računu za potrebe života ili uređenje doma, kupnju novog dijela namještaja ili uređaja. No, nismo li ljubitelji privatnih posudbi novca, odlično rješenje koje je sve popularnije su mikrokrediti, tj. online pozajmice.

Credit Point One je nebankarska financijska korporacija iz Španjolske koja stoji na raspolaganju s pozajmicama od 500 do 20 000 kuna. Rok otplate je od 15 do 180 dana, uz mogućnost odgode dospjele obveze.

Da biste i sami posudili novac od tvrtke Credit Point One, važno je da ste punoljetni, imate redovita primanja i tekući račun koji nije blokiran ili zaštićen.

Putem jednostavnog online obrasca podnosi se zahtjev za pozajmicom, stoga je važno da posjedujete uređaj s pristupom internetu (mobitel, računalo, laptop ili tablet) i osobni e-mail.

Mobitel je važan za komunikaciju e-mailom i pozivom, ali i za fotografiranje dokumenata. Dokumenti koje trebate fotografirati i priložiti već su vam u novčaniku ili ih možete dobiti e-mailom, npr. zadnja platna lista ili zadnji odrezak od mirovine.

Važno je reći kako vam za online pozajmicu novca nije potreban jamac niti morate objašnjavati svoje razloge posudbe.

Trebate li i vi nekoliko tisuća kuna na svom tekućem računu u vrlo kratkom roku, od samo 24 h od podnošenja zahtjeva, bez da napuštate svoj dom, posjetite internetske stranice Credit Point One i postanite jedan od zadovoljnih korisnika.

Tema: Promo sadržaj