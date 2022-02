Poručio je u petak viceguverner HNB-a Michael Faulend.

Faulend je to izjavio na konferenciji za medije, u nazočnosti i direktorice Hrvatske agencije za osiguranje depozita (HAOD) Marije Hrebac, održanoj zbog brojnih upita građana koji imaju depozite u hrvatskoj podružnici ruske Sberbanke, a s obzirom na sankcije Europske unije prema Ruskoj Federaciji zbog započete vojne agresije na Ukrajinu.

Faulend je izvijestio da prema inicijalnom uvidu Sberbanka Hrvatska nije izravno pogođena sankcijama od strane EU-a. No, tu su i sankcije SAD-a, pod kojima se, po Faulendovim riječima, nalaze sve ruske financijske institucije, uključujući i Sberbanku u Hrvatskoj.

"Trebat će još malo vremena za iskristalizirati situaciju, koja banka jest, a koja nije u parametru sankcija. Međutim, inicijalni uvid kaže da prema sankcijama EU-a (Sberbanka Hrvatska) to nije, dok je u okviru sankcija SAD-a obuhvaćena tim mjerama", izjavio je Faulend.

Faulend je poručio da je hrvatski bankovni sustav vrlo stabilan, likvidan i dobro kapitaliziran, a da Sberbanka u tom cjelokupnom sustavu zauzima oko dva posto te tako ne čini "iole značajan" udio na hrvatskom tržištu

"Ako bi se u nekom neželjenom scenariju nešto s tom bankom i događalo, njen utjecaj na financijski sustav neće biti iole značajan da poremeti ukupne odnose. Ne želimo reći da ona (Sberbanka Hrvatska) nije uopće značajna, međutim to nije nešto što može ozbiljnije narušiti stabilnost financijskog sektora. Uopće. Mi to možemo bez većih problema premostiti", istaknuo je Faulend.

Također, u slučaju neželjenog scenarija, Fond osiguranja depozita pri HAOD-u trenutno ima raspoloživa sredstva za isplatu osigurane štednje, apostrofirao je.

Kako su danas odvojeno izvijestili iz HNB-a, obuhvat dosadašnjih EU-ovih sankcija prema Rusiji nema izravan utjecaj na imovinu Sberbanka d.d. Hrvatska. Iz središnje banke su istaknuli da je u okviru sankcija EU-a zabranjeno kreditiranje i kupnja vrijednosnih papira pet najvećih ruskih banaka u državnom vlasništvu, što uključuje i Sberbank u Rusiji.

"Ovom je mjerom obuhvaćen samo matični entitet, ali ne i njezini supsidijari u Europskoj uniji. (...) Obuhvat dosadašnjih EU sankcija nema direktan utjecaj na imovinu Sberbank d.d. Hrvatska", napisali su iz HNB-a.

Hrebac: Nema razloga za paniku građana

Direktorica HAOD-a Hrebac istaknula je da sustav osiguranja depozita u Hrvatskoj postoji više od 20 godina, a upravo zbog tog sustava nema nikakvoga razloga za paniku građana.

Tako od trenutna 69.952 klijenta odnosno deponenta u Sberbanci, njih 69.858 je zaštićeno sustavom osiguranja depozita, dok ih tek 90-ak to nije, a tu je prije svega riječ o financijskim institucijama.

Taj sustav, u slučaju da dođe do nekih neželjenih događaja, jamči zaštitu svim klijentima do iznosa od sto tisuća eura bez obzira bile fizičke ili pravne osobe. U Sberbanci, rekla je Hrebac, račune ima oko 3.300 trgovačkih društava, 11 državnih jedinica, dok je oko 64 tisuće fizičkih osoba.

"Čak kad bi i došlo do nekih ozbiljnih problema, čak i kad bi zakazali svi drugi sustavi sanacije banaka, hrvatski sustav osiguranja neće zakazati te će sigurno zaštititi financijsku stabilnost. Ukoliko bi i došlo do 'najcrnjeg' scenarija, imamo dovoljno sredstava na raspolaganju te možemo isplatiti sve klijente do 100.000 eura, koji imaju svoje depozite u Sberbanci u Hrvatskoj", poručila je Hrebac.

U ovom trenutku, riječ je o oko 3,8 milijardi kuna osiguranih depozita u Sberbanci, a Fond za osiguranje depozita, koji isključivo financiraju kreditne institucije, u ovom trenutku raspolaže s više od 5,6 milijardi kuna.

"U slučaju da dođe i do 'najcrnjeg' scenarija, postoje raspoloživa sredstva i u vrlo kratkom zakonskom roku građani će moći doći do svojih sredstava te ćemo biti u mogućnosti isplatiti sve osigurane depozite", poručila je direktorica HAOD-a.

Kada je riječ o kreditnim obavezama građana, one ostaju iste kao i u svim ostalim kreditnim institucijama, rekla je Hrebac te podsjetila da je do danas u Hrvatskoj 30 kreditnih institucija otišlo u stečaj, dok je agencija kojoj je na čelu do sada isplatila osiguranu štednju za više od 200 tisuća deponenata, u vrijednosti većoj od 5,4 milijarde kuna.

Sberbank d.d. Hrvatska je kreditna institucija sa sjedištem u Hrvatskoj, a posluje u okviru grupacije Sberbank, jedne od najvećih ruskih banaka u državnom vlasništvu. Zbog sankcija Rusiji od strane EU-a i SAD-a, brojni građani zabrinuti za svoje štedne uloge danas stoje u redovima pred poslovnicama Sberbanke.