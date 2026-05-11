Schmidt odlazi iz BiH. Republika Srpska slavi pobjedu. Hrvati vide šansu za dogovor

Odluka njemačkog političara Christiana Schmidta da se povuče s dužnosti visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini hrvatske stranke smatraju prigodom za unutarnji dogovor, bošnjačke su oprezne, a srpske njegov odlazak doživljavaju kao pobjedu.

Schmidt je odlaz objasnio osobnim razlozima, no mediji navode kako je to rezultat pritiska američke administracije.

HDZ BiH smatra da je nakon više od tri desetljeća došlo vrijeme da domaći političari preuzmu odgovornost za zemlju. Stranka dodaje kako članstvo u Europskoj uniji nije spojivo s međunarodnom supervizijom i predlaže da Ured visokog predstavnika bude izvan BiH.

“Domaći i legitimno izabrani dužnosnici koji su dobili povjerenje žitelja u demokratskim izbornim procesima moraju konačno preuzeti potpunu odgovornost za Bosnu i Hercegovinu, za svoju domovinu”, priopćio je HDZ BiH.

Kandidatkinja stranke za hrvatsku članicu kolektivnog predsjedništva Darijana Filipović ocijenila je da Schmidtov odlazak nagovještava novi smjer međunarodne politike prema BiH.

“Euroatlantski put BiH nema alternativu i moramo ga proći sami, bez međunarodnog intervencionizma”, rekla je Filipović.

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik je Schmidtov odlazak protumačio kao potvrdu politike Republike Srpske.

“Pobjeda Banjaluke nad Sarajevom je životna i povijesna, ne samo politička”, rekao je Dodik. Dodao je i kako smatra da je Schmidt “otjeran”, ponavljajući da ga Republika Srpska nikada nije priznavala za legitimnog visokog predstavnika.

Veće bošnjačke stranke nisu se oglasile u vezi odlaska visokog predstavnika.

Damir Mašić iz SDP-a ocijenio je da je Schmidt na mjesto visokog predstavnika došao “glasno i gotovo grandiozno”, a odlazi “šutke, gotovo skandalozno”. Smatra kako je Schmidt ostao dužan odgovor zašto podnosi ostavku i je li bio prisiljen na takav potez.

Predsjednica vladajuće Naše stranke Sabina Ćudić ističe da prioritet BiH mora ostati europski put. “Uz dužno poštovanje našim prijateljima u Washingtonu, naš plan nije pridruživanje Sjedinjenim Američkim Državama nego Europskoj uniji”, rekla je Ćudić.

Schmidt bi se u utorak trebao posljednji put u obratiti Vijeću sigurnosti UN-a.