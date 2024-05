Schmidt Vijeću sigurnosti UN: Dodikovi postupci ugrožavaju opstanak Bosne i Hercegovine

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu uputio je novi redovito izvješće Vijeću sigurnosti UN o stanju u toj zemlji, u kojemu je oštro kritizirao postupke vlasti Republike Srpske ali i upozorio na probleme u Federaciji BiH, koji kompliciraju stanje i u tom entitetu. Svi dosadašnji visoki predstavnici međunarodne zajednice za BiH imali su obvezu podnositi izvješća Vijeću sigurnosti UN svakih šest mjeseci kako bi to tijelo moglo donositi odgovarajuće odluke, a o najnovijem bi trebalo raspravljati na sjednici zakazanoj za srijedu u New Yorku. Na toj će sjednici biti i predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je najavio kako će i osobno upozoriti Vijeće sigurnosti na "ozbiljne i brutalne napade" na temeljne odredbe Daytonskog sporazuma.

Schmidt je na dužnosti visokog predstavnika od kolovoza 2021. Sada je konstatirao kako je za cijelu državu pozitivno i važno to što je Europsko vijeće u ožujku odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s Unijom, ali je upozorio i kako su se od listopada 2023. dogodili "napadi bez presedana" na Daytonski sporazum i to kroz postupke vlasti bosanskih Srba koje predvodi Milorad Dodik.

U izvješću na 40 strana, čiji su sadržaj u utorak djelomice prenijeli lokalni mediji, Schmidt podsjeća na cijeli niz zakona protivnih ustavu BiH koje Dodik nameće kroz parlament Republike Srpske.

Time, kako je istaknuo, Dodik i njegovi suradnici "aktivno podrivaju državu i njene institucije" jer im pokušavaju oduzeti ovlasti svojim interpretacijama Daytonskog sporazuma, ugrožavaju neovisnost pravosuđa, napadaju instituciju visokog predstavnika i pokušavaju ograničiti prostor za djelovanje oporbe, ali i nevladinog sektora i građanskih udruga kroz restriktivne zakone.

"Ako se ovi postupci nastave to bi moglo dovesti do de facto ako ne i de iure, raspada države BiH, što predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik stalno zagovara. To bi bio scenarij s ozbiljnim posljedicama“ upozorio je Schmidt.

Schmidt je upozorio i na porast nacionalizma i povijesnog revizionizma kojim se dovode u pitanje činjenice o naravi posljednjeg rata u BiH, kao i na sve učestalije pritiske na povratnike, pri čemu je spomenuo i napad na Hrvata Marka Mišića (68) koji je u listopadu prošle godine pretučen kod Dervente zbog čega je kasnije umro u bolnici.

Vlastima u Federaciji BiH uputio je kritiku zbog slabog rada parlamenta tog entiteta, kao i zbog činjenice da zbog opstrukcija još nije imenovan sudac Ustavnog suda tog entiteta iz reda Hrvata.

Napisao je i kako provedbu lokalnih izbora planiranih za listopad smatra važnom pa je stoga posegnuo za ovlastima koje ima na raspolaganju i nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona kako bi zaštitio integritet izbornog procesa.

Pojasnio je kako je nametanje bila njegova reakcija nakon što domaći političari, unatoč opetovanim pozivima, nisu bili u stanju sami dogovoriti potrebne izmjene izbornih pravila.