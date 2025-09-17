Schwarzeneggerovo mračno proročanstvo: 'Amerika je na rubu provalije bez demokracije'

Arnold Schwarzenegger iznio je jezivo predviđanje o stanju američke nacije nakon političkog atentata na konzervativnog komentatora Charlieja Kirka. Kako prenosi Daily Mail Online, bivši guverner upozorava da bi se Amerika, uslijed sve dubljih podjela između demokrata i republikanaca, uskoro mogla pretvoriti u mjesto gdje "nema demokracije".

Govoreći u ponedjeljak navečer na Sveučilištu Južne Kalifornije, Schwarzenegger (78) je naglasio hitnost situacije. "Moramo biti vrlo oprezni da se ne približimo rubu provalije. Jer kada padnete s te litice, dolje više nema demokracije", argumentirao je.

"Moramo biti izuzetno, izuzetno pažljivi. Mislim da je ključno da preokrenemo ovaj smjer i da pokažemo moć naroda. Jer narod može ovo promijeniti, narod ima konačnu moć."

Nekadašnja holivudska zvijezda i bivši guverner Kalifornije (od 2003. do 2011.) "vrlo je snažno" apelirao na svakog Amerikanca da iskoristi svoje pravo glasa jer "svatko može napraviti razliku". Schwarzenegger je dugogodišnji kritičar Donalda Trumpa i zalaže se za to da se stranke odmaknu od ekstrema kako bi prekinule političku blokadu u Washingtonu.

Politički atentat koji je potresao naciju

Nakon Kirkovog ubojstva prošlog tjedna, Trump i njegovi saveznici pojačali su kritike na račun takozvane "krajnje ljevice", koju je predsjednik okrivio za političko nasilje u Americi, opisujući je kao "opaku, groznu i politički lukavu".

Reakcija pristaša pokreta MAGA bila je bijesna nakon što je otkriveno da je navodni ubojica 22-godišnji Tyler Robinson, za kojeg FBI tvrdi da je bio vođen "ljevičarskom ideologijom" i da se vjerojatno radikalizirao na internetu.

Ured okružnog tužitelja u Utahu optužio je Robinsona za teško ubojstvo, kazneno djelo ispaljivanja vatrenog oružja s teškim tjelesnim posljedicama i ometanje pravde. Tužitelji su najavili da će tražiti smrtnu kaznu, što bi moglo značiti da će optuženi biti pogubljen strijeljanjem.

Iako vlasti navode da Robinson ne surađuje s istražiteljima, njegova obitelj i prijatelji razgovarali su s policijom. Guverner Utaha, Spencer Cox, izjavio je da su Robinsonovi bližnji potvrdili da su se njegovi politički stavovi posljednjih godina pomaknuli ulijevo te da je provodio mnogo vremena u "mračnim kutovima interneta".

Trumpova ofenziva na "lijeve radikale"

Odgovarajući na politički motivirano ubojstvo i sve veći jaz između liberala i konzervativaca, Trump je za stanje u državi okrivio elemente ljevice.

"Reći ću vam nešto zbog čega ću upasti u nevolje, ali nije me briga", izjavio je u ponedjeljak za Fox & Friends. "Radikali na desnici su radikalni jer ne žele vidjeti kriminal. Problem su radikali na ljevici – oni su opaki, grozni i politički lukavi. Žele muškarce u ženskim sportovima, žele transrodnost za sve, žele otvorene granice. To je najgore što se dogodilo ovoj zemlji."

Trumpovi komentari i Schwarzeneggerovo oštro upozorenje dolaze usred žestoke debate o kontroli federalne vlade nad američkim gradovima i predsjednikovom obračunu s ilegalnom imigracijom. Tijekom ljeta, predsjednik je naredio raspoređivanje Nacionalne garde u Kaliforniji nakon što su prosvjednici protiv imigracijske službe (ICE) pretvorili ulice u scene koje podsjećaju na apokaliptični film.

Trump je prošlog mjeseca preuzeo federalnu kontrolu nad policijom u Washingtonu D.C.-u i izjavio kako vjeruje da bi to trebalo poslužiti kao "model" za rješavanje nasilnog kriminala u drugim velikim američkim gradovima, najavljujući da su mu sljedeće mete "paklene rupe" Chicago i Baltimore.

Borba protiv političkog prekrajanja granica

Schwarzenegger se u ponedjeljak uključio i u nacionalnu bitku za kontrolu nad Zastupničkim domom, pozivajući glasače da odbace prijedlog u Kaliforniji (Proposition 50) za prekrajanje izbornih jedinica. Tvrdio je da bi takav potez narušio demokratske principe i omogućio političarima da "oduzmu moć narodu".

"To je suludo", rekao je o prijedlogu koji podržavaju demokrati, a čiji je cilj dodati pet demokratskih mjesta u Zastupničkom domu kako bi se neutralizirali Trumpovi potezi u Teksasu za dobivanje pet republikanskih okruga prije izbora 2026. godine.

"Nema mi smisla da se, kako bismo se borili protiv Trumpa, i sami pretvorimo u Trumpa", rekao je Schwarzenegger. "Dvije nepravde ne čine pravdu."

Prijedlog, koji zagovara demokratski guverner Gavin Newsom, privremeno bi odbacio granice koje je izradila neovisna državna komisija i zamijenio ih dramatično preoblikovanim okruzima koje su pripremili demokrati kako bi pogodovali svojim kandidatima. Schwarzenegger je više puta naglasio da bi se time odbacile mape izrađene u javnom procesu od strane neovisne komisije koju je on promovirao dok je bio guverner, a zamijenile bi ih stranačke mape oblikovane iza zatvorenih vrata i odobrene od strane "političara".