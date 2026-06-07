Šćurica snimili kako namješta mažoretkinje, on tvrdi: Bog s vama, kakve veze ja imam s tim

Ja sam tu bio, pomogao Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, donio zastave i pomogao oko slikanja i to je jedini bio moj posao tu, govorio je Alen Šćuric novinarki RTL-a na pitanje je li opet angažiran da radi sa Zagrebačkim mažoretkinjama.

Naime, na svečanoj proslavi 150. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice, sve kamere i fotografi snimili su Alena Šćurica kako fotografira uzvanike, namješta ministre, ali i nadgleda nastup Zagrebačkih mažoretkinja, iako je prije nekoliko mjeseci protiv njega podignuto 14 prijava za kaznena djela nad maloljetnim mažoretkinjama.

U ožujku je uhićen, a sutkinja Županijskog suda u Zagrebu mu nije odredila istražni zatvor, već posebne mjere: ne smije stupati u kontakt sa žrtvama i svjedokinjama niti im se približavati. Jedan od razloga zašto nije bilo osnove za istražni zatvor je i taj što je tad već izašao iz tvrtke Zagrebačke mažoretkinje pa nije mogao ponoviti kazneno djelo.

U nedjelju se, pak, pojavio među njima, no uporno demantira da ima ikakve veze s njima.

- Ne. ja nemam veze s njima. Ja radim ovdje posao koji nema veze sa Zagrebačkim mažoretkinjama. Bog s vama, kakve ja veze s njima imam. Ja sam odradio taj ceremonijal, fotkanje i to sam odradio i tu je moj posao gotov. Sad ću im samo pomoći još oko dodjele medalja - rekao je za RTL, tvrdeći da ga je HVZ angažirala za PR.

Njegova supruga, koja je preuzela vodstvo Zagrebačkih mažoretkinja, nije htjela ništa komentirati za medije. No tokom dana, stigao je i demanti Hrvatske vatrogasne zajednice da su angažirali Šćurica. Kažu kako su angažirali mažoretkinje jer su se one same javile, ali i zbog dugogodišnje suradnje.

- Organizator nije sudjelovao u odabiru pojedinačnih članova, voditelja, suradnika ili drugih osoba koje eventualno sudjeluju u radu navedene organizacije. Sve osobe koje su nastupile ili sudjelovale u programu bile su u isključivoj nadležnosti organizacije koja je angažirana za predmetni nastup. Odbacujemo bilo kakve insinuacije da je organizator pozvao osobu koja nije službeni predstavnik Zagrebačkih mažoretkinja niti da je na bilo koji način sudjelovao u njegovom angažmanu - poručili su.