SDP: 'Domoljublje nije mahanje zastavama. Ono je borba za dostojanstvo svakog čovjeka!'

Klub zastupnika SDP-a predstavio je u petak platformu domoljublje.hr kojom poručuje da domoljublje nije mahanje zastavama, mjerenje tko je veći Hrvat te ističu da je za njihovu stranku najveći domoljubni izazov borba za dostojanstvo svakog čovjeka.

Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić kazao je na konferenciji za novinare u Saboru da je SDP pokrenuo tu platformu, jer 'domoljublje za nas nije samo osjećaj nego i plaćanje poreza, odgovornost prema društvu i zajednici u kojoj živiš'.

„Domoljublje je za nas osmijeh djeteta koje može otići na more, osmijeh umirovljenika koji bi trebao imati dobru mirovinu, novi trajekt za škoj, novi vlak koji povezuje Hrvatsku, domoljublje je za nas puno šire nego način na koji ga HDZ pokušava predstaviti i imati monopol”, poručio je.

Naglasio je da Hrvatska ne pripada nijednoj političkoj stranci nego svima koji u njoj žive. Ovo je zemlja za sve nas, za naše otočane i za naše Međimurce, Slavonce, Zagorce i Istrijance, rekao je šef SDP-a.

Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić i Sabina Glasovac o temi "I to je domoljublje" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Apsolutno neprihvatljivim smatra da jedan identitet pokušava nametnuti isključivo jednu istinu o domoljublju, istinu koja isključuje, koja brani novinarima i kulturnjacima slobodno izražavanje, istinu koja pokazuje da imamo najveću inflaciju u Europi, najmanje plaće zajedno s Rumunjima. Zar je domoljublje, zapitao je, monopol jedne političke stranke da nam soli pamet i govori što je domoljublje.

„Baš svatko u Hrvatskoj kakvu mi želimo može izreći što je to domoljublje, što je to odnos prema zajednici u kojoj živi, o naciji, o vjeri, o nogometu, o košarci, to nas ne smije dijeliti. To je onaj mali, sitni doprinos i plus za sve nas u državi. Budite slobodni, iskažite domoljublje na način na koji ga doživljavate, kroz osmijeh, pjesmu, čin ili plaćanje poreza da bi nam zdravstvo i školstvo bili javni i da bismo svi gradili bolji društveni model”, apelira Hajdaš Dončić.

Model domoljublja kakvo se u Hrvatskoj prikazuje za nas je završena priča jer moramo graditi novi razvojni model gdje će odnos rada i kapitala biti puno drugačiji i gdje će se dobit dijeliti s radnicima koji rade, a ne da odnos bude 80 prema 20 za vlasnike kapitala, kazao je.

„To je domoljublje kakvo nam u Hrvatskoj treba. Stoga pozivam sve da se uključe u našu kampanju i da se ne boje ovog što smo gledali preko ljeta, ušutkivanja u javnom prostoru jer svatko ima pravo živjeti ovdje”, zaključio je čelnik SDP-a.

Sabina Glasovac poručila je da domoljublje nije parola, već život.

„Kada kažemo riječ domoljublje, često se pomisli na himne, zastave, velike govore i povijesne bitke. Ali prava ljubav prema domovini ne nosi uvijek zastavu i dramatične geste i bliže je svakodnevici nego što izgleda”, ustvrdila je.

Domoljublje je, ističe, učiteljica koja ne odustaje ni kad je razred težak, liječnik koji ostane satima duže jer zna da se za život vrijedi boriti, mladi čovjek koji ne traži izlaznu kartu, nego ostaje na svom škoju, u svom gradu, selu, osmijeh susjeda, predanost radnika i solidarnost prema drugačijima i slabijima.

Danas, kad inflacija izjeda dostojanstvo, kad naši stari jedva sastavljaju kraj s krajem, mladi odlaze u neki bolji svijet, mlade obitelji ne mogu unajmiti, a kamoli kupiti stan, a 40 posto naših građana ne može priuštiti ni nekoliko dana odmora, ono je borba za dostojanstvo svakog čovjeka i to je naš najveći domoljubni izazov, poručila je.

„U vremenu geopolitičkih potresa, kad bi Hrvatska trebala pokazivati snagu, zajedništvo i mudrost, mi se dijelimo. Neki nas dijele, na prave i krive Hrvate, na veće i manje domoljube. Zatvaraju se festivali. Napadaju se pisci. Relativizira se fašizam. Normalizira se mržnja. Vrijeme je da jednom zauvijek postavimo crtu. Vrijeme je da jasno kažemo što Hrvatska jest — i što više nikad ne smije biti. Pa i kroz izmjene zakona”, poručuje.