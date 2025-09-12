S kojim je to argumentima Siniša Hajdaš Dončić bio suočen u proteklih nekoliko dana da je SDP napravio zaokret u interpretaciji pozdrava ZDS?
KOMENTIRA TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
SDP i Hajdaš Dončić popustili su pritisku desnice i populizmu
Čitanje članka: 1 min
”Fućkaš čovjeka koji ne promijeni mišljenje kad ga se suoči sa svim argumentima”, izjavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Večernjem listu, komentirajući činjenicu da će SDP u svom prijedlogu za zakonsko sankcioniranje pozdrava “Za dom spremni” ipak unijeti neke iznimke. U vrlo iznimnim situacijama neće ga se smatrati protupravnim. I to u situacijama koje je SDP dosad nazivao “stupidnim” ili protuustavnim, odnosno pripisivao kukavičkom populizmu Andreja Plenkovića i njegovim “dvostrukim konotacijama”.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku