SDP i Hajdaš Dončić popustili su pritisku desnice i populizmu

”Fućkaš čovjeka koji ne promijeni mišljenje kad ga se suoči sa svim argumentima”, izjavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Večernjem listu, komentirajući činjenicu da će SDP u svom prijedlogu za zakonsko sankcioniranje pozdrava “Za dom spremni” ipak unijeti neke iznimke. U vrlo iznimnim situacijama neće ga se smatrati protupravnim. I to u situacijama koje je SDP dosad nazivao “stupidnim” ili protuustavnim, odnosno pripisivao kukavičkom populizmu Andreja Plenkovića i njegovim “dvostrukim konotacijama”.

