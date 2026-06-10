SDP i Možemo najavili zaokret: 'Hrvatska ovako raste presporo, sad vrijeme je za novi model'

Bez promjene ekonomskog i političkog modela Hrvatska će sporo rasti, ustvrdio je u srijedu predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i poručio da će koalicija SDP-a i Možemo promijeniti model razvoja i ponuditi program s konkretnim rješenjima. Hajdaš Dončić je na konferenciji za novinare rekao da Hrvatska ne raste brzinom kojom bi umirovljenici, mladi, radnici i sve osobe koje žive od svog rada mogli biti zadovoljni i ocijenio da je modela razvoja koji se oslanja na europske fondove i osobnu potrošnju prošao svoj vrhunac. Smatra da treba promijeniti energetsku politiku, koja će biti više namijenjena građanima i obiteljima, umjesto velikim poduzetnicima, graditi stanove za najam i promijeniti sustav poticaja u korist obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uz to treba promijeniti i politički model jer je neprihvatljivo da jedna osoba odlučuje o svemu, naglasio je Hajdaš Dončić.

Saborski zastupnik Damir Bakić (Možemo) ocijenio je kako su problemi gospodarstva strukturni, nismo učinili ni korak bliže prehrambenoj ili energetskoj samodostatnosti, a inflacija u Hrvatskoj je 50 ili 60 posto veća od inflacije u eurozoni.

Podržao je porez na ekstra profit i najavljeno ukidanje poreza na mirovine, ali upozorava da to ima i naličje jer mnogi umirovljenici imaju mirovine manje od 600 eura, a gradovi i općine izgubit će dio prihoda, što može izazvati poskupljenje komunalnih i javnih usluga.

Novac od ekstra profita treba usmjeriti na umirovljenike

Saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac smatra da novac od poreza na ekstra profit treba usmjeriti na umirovljenike, koji neće dobiti ništa ukidanjem poreza na mirovine.

"Premijer je podijelio umirovljenike na one koji će dobiti povišicu i one koji neće, a mi držimo da svi umirovljenici trebaju dobiti veće mirovine", kaže Lalovac.

Koordinatorica Možemo Sandra Benčić naglasila je kako je najvažnije pitanje viskoih troškova hrane, kao i zdravstvenih usluga u javnom sektoru na koje građani moraju čekati po dvije ili tri godine.

Na pitanje o neprimjerenom izrazu koji je rekla na saborskom odboru za Ustav, Benčić je odgovorila kako nema potrebe ispričavati se HDZ-u, a to je bila njezina reakcija na HDZ-ovu bahatost i demonstraciju sile.

U ponedjeljak uvečer javljeno je da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u devet sati te im je poslano 17 pristiglih kandidatura. Time je HDZ poručio kako ionako nije bitno da to pripadnici oprbe pročitaju, jer nije bitno što misle, ocijenila je Benčić.

Saša Đujić (SDP) ustvrdio je da HDZ manipulira, laže i podmeće jer je njega, kao potpredsjednika saborskog odbora, predsjednik odbora Ivan Malenica (HDZ) izvijestio da će drugi dan dopuniti dnevni red, na što on nije dao nikakvu suglasnost.