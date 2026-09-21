SDP i Možemo najavljuju 'oštre rezove'. No prije toga moraju osvojiti vlast. I ostati na vlasti.

SDP i Možemo! predstavili su ove subote svoju "betoniranu" koaliciju i najavili "oštar rez s nasljeđem HDZ-a".

"Oštar rez potreban nam je jer je HDZ u ovih 35 godina uspio kod većine građana ubiti nadu da će njihov rad i trud biti nagrađeni, a da će njihova djeca živjeti bolje", poručila je Sandra Benčić pred okupljenim novinarima.

Upravo to najavljivale su prethodne dvije SDP-ove lijevo-liberalne vlade. I upravo to propustile su napraviti prethodne dvije SDP-ove koalicijske vlade.

To će ujedno biti najteži izazov svakoj vlasti koja dođe poslije HDZ-a. Najprije, napraviti taj "oštar" rez, a onda obračunati se s nasljeđem HDZ-a koje se kapilarno širilo svim porama hrvatske države i društva.

Odlučnost i hrabrost

Prije toga, SDP-Možemo! koalicija ima težak, dosad i pretežak, zadatak osvajanja vlasti na parlamentarnim izborima, nakon toga imat će još teži, dosad i najteži, zadatak opstanka na vlasti dulje od jednog mandata. A u međuvremenu, lijevu koaliciju očekuje nezahvalan zadatak čišćenja države i društva od nasljeđa HDZ-a.

Uz naglasak na "oštrim rezovima", što podrazumijeva odlučnost, fokusiranost i hrabrost.

To su zadaci na kojima su posrnule koalicija Ivice Račana, kao i ona Zorana Milanovića.

No još prije svega toga SDP i Možemo! moraju pobijediti na izborima. Moraju pridobiti birače, naročito one razočarane odnosima na lijevoj političkoj sceni, moraju probuditi apatične birače, moraju svoje birače motivirati i mobilizirati snažnije i odlučnije nego što to sa svojim glasačkim kontigentom radi HDZ.

Moraju biračima prodati emociju.

Jesu li Siniša Hajdaš Dončić i kolege to sposobni napraviti?

Osinja gnijezda

Potom na vlasti koalicija treba početi provoditi zacrtani program, bez obzira na otpore, nepovjerenje, sumnjičavost građana, naročito kad se udari na interesne skupine HDZ-a i dirne u HDZ-ova politička gnijezda.

To neće biti lako dok se nova vlast bude branila od pučističkih udara HDZ-a i desnice, na čemu su pokleknule i Račanova i Milanovićeva vlada.

Pogledajte što HDZ sada radi u Zagrebu, možda posljednjem oporbenom džepu otpora HDZ-ovoj prevlasti u državi: izazivanje kaosa, potenciranje nasilnika i novih šatoraša, podmetanje afera, dizanje histerije i panike... Svemu tome, pa i nečemu još gorem, morat će se oduprijeti nova koalicijska vlada.

Obračun s ulicom

Morat će skupiti hrabrosti koju nisu imali Račan i Milanović u svojim obračunima s braniteljima i šatorašima, a koju ni Hajdaš Dončić, a ni Benčić i Tomislav Tomašević nisu pokazali u obračunu s huliganima, crnokošuljašima i Thompsonom.

Jer, obračun s nasljeđem HDZ-a ne tiče se samo socijalnih, zdravstvenih, ekonomskih, ekoloških i drugih mjera. To znači i čišćenje društva od natruha klerikalnog nacionalizma, rasizma, ustaštva, fašizma, udara na Ustav, gušenja medija, širenja mržnje i netrpeljivosti.

I upravo sve to - i samo to - bit će batine kojima će HDZ mlatiti po glavama vladajućih.

Pale pred napadima

Protekle dvije SDP-ove vlade popustile su pod pritiskom i ustuknule pred otporom i na tome izgubile povjerenje svojih birača. Ivica Račan izgradio je autoceste prema moru pa svejedno izgubio izbore suočen s braniteljskim pritiskom, kao i s unutarnjim rovarenjem HDZ-a.

Milanović je pustio šatoraše da 555 dana maltretiraju ne samo Zagreb i Hrvatsku, već i njegova ministra branitelja Predraga Matića ispred zgrade Ministarstva. A onda se u idućoj kampanji frajerski tim šatorašima ulagivao.

Trumpov poučak

Za usporedbu, Joe Biden i njegova administracija nisu se obračunali s Donaldom Trumpom i njegovim MAGA pokretom čak ni nakon Trumpova pokušaja državnog udara i napada na Kongres 2021. godine, kao i nakon sudskih presuda i brojnih optužnica. Pa je iza sebe ostavio otvoreno fašističku, kriminalnu, korumpiranu sektu koja uništava Ameriku i svijet.

SDP-ove vlade nisu se na isti način obračunale s HDZ-ovim nasljeđem 2000. i 2011. godine, čime su otvorile vrata povratku HDZ-a na vlast. Malo su u svoje četiri godine popravile financije i počistile državne urede, a zatim omogućili HDZ-u da u popravljenim okolnostima nastavi još čvršće vladati.

Jednako tako, lijeva koalicija mora se do idućih izbora predstaviti kao jedina alternativa HDZ-u i spriječiti rasipanje antihadezeovskih glasova na izmišljene stranke, pokrete i liste kojima će HDZ zatrpati biračke liste u svim izbornim jedinicama.

Nisu svi oporba HDZ-u, najmanje stranke koje se natječu koja će postati nova partnerica HDZ-u.

Iz pobjede u nove bitke

Dakle, da ponovimo, SDP i Možemo! morat će prvo pobijediti na izborima, što će biti zahtjevnije nego prethodnih godina jer HDZ još uvijek nije implodirao, kao što je to bilo prije 25 i prije 15 godina.

Zatim će morati preuzeti kontrolu nad državom, nad aparatima države, institucijama, ustanovama, svim lokacijama na kojima je HDZ posadio svoje ljude. A onda će krenuti na saniranje pravosuđa i DORH-a, na popravljanje HTV-a, na čišćenje kompletnog nasljeđa.

I uza sve to, morat će pokazati odlučnost u odupiranju pučističkim udarima HDZ-a koji je davnih dana razvio, pa i patentirao, metode rušenja vlasti na svim razinama.

Rovovski rat

Za to će joj trebati više od jednog mandata vladavine ne samo na prijateljskom terenu kakav je Zagreb ili sjever Hrvatske ili možda donedavno Rijeka i Istra. Bit će to doslovno hod po trnju.

Trebaju očekivati rovovski i gerilski rat po institucijama, ulični rat s novim šatorašima, medijski rat u obračunu s kritičarima, politički rat u Hrvatskom saboru i na javnoj sceni...

Lako je bilo boraviti u oporbi, što SDP najbolje zna. Uvijek si u pravu, nikad nisi odgovoran, biraš svoje bitke, naslanjaš se na podršku građana i javnosti, popularan si i ispravan. Međutim, s godinama se kreira oporbeni mentalitet, pa čak i prišije etiketa "oporbenjaka".

Čvrsto nasljeđe

Borba za vlast i naročito boravak na vlasti bit će nešto sa čime se mnogi u lijevoj opoziciji nikad do sada nisu susreli. Njih će se prozivati, napadati i kritizirati, a to neće činiti samo HDZ i njegovi desničari, klerikalci i nacionalisti.

U tri zadnja navrata ljevica je gubila parlamentarne izbore, samo dva puta u povijesti SDP-ova koalicija dobila je vlast. I prvom prilikom je izgubila.

To je "betonirano" nasljeđe koje SDP i Možemo! najprije moraju razbiti.