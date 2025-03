SDP i Možemo pozdravili plan za obranu i upozorili. Novac ne smije ići na štetu gospodarstva

Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica platforme Možemo! Sandra Benčić pozdravili su u četvrtak europski plan za obranu i naoružavanje, ali i upozorili da veća izdvajanja za obranu ne smiju ići nauštrb hrvatskog gospodarstva i ulaganja u druge, prije svega, socijalne sektore.

"Dobar je korak što je Plenković prihvatio inicijativu Milanovića, pošto živimo u turbulentnim vremenima o kojima proteklih 30 godina nismo mogli ni sanjati. Država kao što je Hrvatska mora imati koordiniranu vanjsku politiku i pozdravljam razgovore Plenkovića i Milanovića", kazao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Velikoj Gorici komentirajući razgovor premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića uoči današnjeg izvanrednog sastanka Europskog vijeća oko Ukrajine.

I predsjednica saborskog Kluba Možemo! Sandra Benčić također pozdravlja ovaj pomak u odnosima državnog vrha naglasivši da nitko u ovim vremenima nema luksuz nesuradnje.

"Drago mi je čuti da su razgovarali, a bit će mi još draže ako se sastane Vijeće za obranu i nacionalnu sigurnost i ako se sve institucije uključe u dijalog oko pozicioniranja Hrvatske u odnosu na trenutačnu sigurnosnu situaciju. Nadam se da više neće biti proklizavanja oko toga, a pri tome mislim prvenstveno na Plenkovića", poručila je.

Benčić: U redu je da se povećaju ulaganja za obranu

Što se tiče europskog plana za obranu, Hajdaš Dončić naglašava da, prije svega, treba zaštititi hrvatske interese.

"Stajalište SDP-a je da treba povećati sredstva za obranu, ali treba i hrvatski klaster uključiti u zajedničku europsku obrambenu politiku", ustvrdio je predsjednik SDP-a.

Što se tiče olabavljenja pravila proračunskih deficita, to apsolutno podržavamo, kao i to da investicije u povećanje vojne spremnosti u svim zemljama članicama idu iz šireg deficita, istaknula je i Benčić. No, naglasila je, ne možemo podržati da se na bilo koji način ta proračunska sredstva umanjuju za ranjive skupine, socijalnu skrb, zdravstvo ili obrazovanje.

Benčić smatra kako je u redu da se povećaju ulaganja za obranu na razini EU-a, ali da treba povećati i efikasnost tih ulaganja.

Govoreći o premijerovoj najavi tvornice streljiva u Hrvatskoj, Benčić smatra da bi trebalo ulagati u ono što već imamo. "Mi već sad imamo resurse, imamo firme, proizvođača u tom sektoru i srodnim sektorima koji mogu razviti proizvodnju, pa hajmo njih dizati", ustvrdila je.

"Ako će biti pameti što se tiče EU-a i ako države koje su ekonomski, politički i u svim pogledima snažnije žele očuvati EU kao zajednicu koja je nastala iz temeljnih humanih osnova da na europskom kontinentu nema rata, onda se mora uvažavati glas manjih država. To je OK za mene", rekao je Hajdaš Dončić komentirajući najavu o tvornici streljiva.

Hajdaš Dončić o Turudiću: Ne može glavni tužitelj biti 'pop star'

Upitan ostaje li SDP pri inicijativi za smjenom glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, Hajdaš Dončić je poručio da se njihova pozicija ne mijenja.

"Podsjetit ću sve da je SDP zajedno s kolegama iz Možemo! bio jedan od suorganizatora prosvjeda protiv Turudića i naša pozicija se ne mijenja. Smatramo da Turudić ne može biti glavni hrvatski tužitelj i točka. To nema veze s uhićenjima (SDP-ovih dužnosnika u Varaždinu, op.a) ni s ičim, ta osoba ne može biti Višinski", poručio je.

Komentirajući Turudićev poziv glavnoj europskoj tužiteljici Lauri Kovesi i delegiranim europskim tužiteljima na druženje u Šibenik, čelnik SDP-a istaknuo je kako "ovo nije izbor za miss simpatičnosti nego ozbiljan posao".

"Pozivam građane da razmisle je li normalno da tužitelj, koji bi trebao biti decentan, bude pop star u Hrvatskoj. To se tako ne radi. Onaj tko mi kaže da ga ne smijem kritizirati - frišku figu vam šaljem. Tko bira Turudića? Hrvatski parlament i pozivam sve saborske zastupnike da kritiziraju sve koje bira parlament, zato ste izabrani da kritizirate. Ja nemam bombe, ne dajem puške i mitraljeze djeci, ali imam jezik s kojim pričam i pozivam sve zastupnike da se ne boje nego da pričaju jedinim oružjem koje imaju", naglasio je.