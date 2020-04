SDP: Korona profiteri iz HDZ-a pune svoje džepove u ovoj krizi

Plenković se jučer hvalio reformama i postignućima ove Vlade, iste one koja se hvalila da je obustavila javne nabave prije tri tjedna. Za to vrijeme njegov direktor pošte mimo Zakona o javnoj nabavi kupuje po duplo većoj cijeni opremu za 131 milijun kuna, a resorni ministar Butković o tome navodno ništa ne zna, poručio je u srijedu sa saborske govornice iznoseći svoje stajalište oko akzlane situacije SDP-ov Saša Đujić naglasivši kako ne samo da javna nabava nije obustavljena nego se provodi protuzakonito.

- Sve to neodoljivo podsjeća na koruptivne radnje vezane uz ovu Vladu zbog kojih je moralo otići pola ministara - rekao je.

Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića da oporba ima razloga biti nezadovoljna istaknuvši kako je to točno.

- Točno. Nezadovoljni smo kad vidimo kako korona profiteri iz HDZ-a koriste ovu krizu da bi punili vlastite džepove pa tako šef HEP-a pod pokroviteljstvom ministra Ćorića i pod okriljem korona krize mešetari državnim nekretninama, kad glavni državni inspektor Mikulić uhljebljuje vlastitu ženu u Agenciju za vrijeme korona krize bez javnog natječaja na plaću od 17.000 kuna dok građani pogođeni krizom sve teže žive - istaknuo je pa nastavio nabrajati "grijehe" ove Vlade zbog kojih je oporba nezadovoljna.

- Do danas se nisu uspjeli dogovoriti tko je odgovaran za smrt preko 10 korisnika u Domu u Splitu, kažu nije HDZ-ov ravnatelj Škaričić, megauhljeb koji je preko 10 dana ušutkavao medicinsku sestru koja je pokušala upozoriti na simptome. Kao što nije kriva ni ravnateljica Doma u Koprivnici. Ljudi umiru, a po njima nitko nije kriv - istaknuo je dodavši još i kako ministar zdravstva Vili Beroš preporučuje nošenje zaštitnih maski dok istovremeno njihove cijene lete u nebo.

- I što poduzima Vlada? Po običaju apsolutno ništa. Pustili su korona profitere da se bogate na tuđoj nesreći, i bankama da zarađuju ekstra profit na odgodi kredita. Odbili su naš prijedlog moratorija na kredite od godinu dana i tako su se direktno stavili na stranu interesa banaka i krupnog kapitala - istaknuo je Đujić.

Bez obzira na preporuku o nošenju zaštitnih maski, proučio je, oporbu neće ušutkati.

- Nećete se više skrivati iza virusa i parazitirati na muci građana. Zbog zakašnjele reakcije preko 30.000 ljudi je ostalo bez posla, ne mogu plaćati kredite, stanarinu, režije. Prava je istina da je Hrvatska pred gospodarskim slomom - rekao je.

Hrvatska je pod vodstvom ove Vlade, dodao je, pesimistična, siromašna. Zdravstvo je zbog brojnih afera i dugova pred kolapsom, obrazovna reforma ne postoji, sigurnosni sustav je probijen, a situacija u pravosuđu nikad gora.

- U mandatu ove Vlade, glavom bez obzira je pobjeglo preko 150.000 radno sposobnih, pretežno mladih ljudi. Korupcija je zahvatila sve pore društva, Europska komisija nam je lupila pljusku i rekla da smo najkorumpiranija zemlja u EU. Kad god budu bili izbori, građani će reći jedno veliko ne korona profiterima, kalkulantima, korupciji, žetončićima jer građani vam nisu zaboravili ni oprostili - poručio je Đujić.

Nacionalni stožer je stranački stožer

Nezavisni Vlaho Orepić poručio je kako Vlada ovu situaciju koristi u predizborne svrhe te da se Nacionalni stožer pretvorio u stranački.

- Pozicija ove Vlade je da se mi uopće ne nalazimo u ikakvoj krizi. Mi smo obuhvaćeni nekakvom epidemijom i to je sve. No taj stav ima za posljedicu narušavanje ionako krhke demokracije. Najnakaradniji oblik narušavanja demokracije predstavlja nedavno usvajanje izmjena Zakona zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojim doslovno prikrivaju mjesec i pol dana nelegalnog rada Vlade i to je nevjerojatno. Kulminacija tog egzibicionizma leži u odluci Ustavnog suda da opravda taj stav i retroaktivnost tih izmjena zakona - istaknuo je i upozorio da ne možemo funkcionirati ukoliko će se u ovakvim kriznim situacijama država poistovjećivati sa strankom.

- Nemamo Nacionalni stožer nego stranački, nacionalne mjere nisu nacionalne nego stranačke mjere, a vrhunac te fiškalske politike je ovo gatanje kada treba staviti izbore i činjenca da su sve mjere koje su poduzete stavljene na neki način u kontekst predizborne kampanje. To je za mene neprihvatljiv oblik malograđanštine - rekao je Orepić.

Vlada treba reagirati brzo i odlučno

Mostov Nikola Grmoja istaknuo je kako će posljedice ove krize u ekonomskom smislu biti nezamislive te upozorio Vladu da reagira na vrijeme.

- Njemačka vlada predviđa pad od preko šest posto, nezaposlenost u SAD-u dosegla je povijesne vrhunce iz 30-ih godina, samo u posljednjih mjesec dana preko 25 milijuna ljudi ostalo je bez posla. A kako će se sve to odraziti na hrvatsku malu i otvorenu ekonomiju? Posljedice krize najviše će se odraziti na one koji su posljednji u lancu, a to su radnici - istaknuo je podsjetivši na krizu iz 2008. godine.

- Iskustvo iz 2008. pokazalo je da su na tržištu rada najugroženiji mladi radnici do 30, 35 godina. Bilježili smo stope nezapsolenosti mladih preko 30 posto, što je dovelo do odlaska ljudi van. Ovog puta moramo biti pametniji, apeliram na Vladu da reagiramo brzo i odlučno za mlade ljude koji su tek ušli na tržište rada i osiguramo im budućnost - rekao je Grmoja.

Osvrnuo se na postupke Vlade za vrijeme ove krize.

- Dok je Slovenija odmah donijela moratorij na ovrhe, naša Vlada to čini tek danas. Zar je moguće da kalkulira sa životima naših građana? Da su te mjere u ožujku donijeli, do srpnja, kad planiraju izbore, bi bile gotove. Ali oni to donose sada, da te mjere vrijede do izbora, a nakon toga tko živ, a tko mrtav - rekao je naglasivši kako je upravo sad vrijeme za reforme i promjene.

Proradila tiskara HNB-a

Zastupnik stranke Promijenimo Hrvatsku, Ivan Lovrinović, istaknuo je kako je HNB jučer „upalio tiskaru novca“ te otkupila 9,5 milijardi kuna državnih obveznica na način da je primarnom emisijom tiskao 9, 5 milijardi kuna.

- Sredinom ožujka HNB je otkupila, mahom od investicijskh fondova, četiri milijarde kuna državnih obveznica, što znači da je u 40 dana otkupila 14 milijardi kuna državnih obveznica. Proradila je tiskara, a to znači da je značajno promijenjena struktura imovine HNB-a, koja je do sada bila 99 posto u devizima, a samo jedan posto u kreditima banaka. Sad najednom imamo oko devet posto imovine HNB-a u državnim obveznicima. Postavlja se pitanje zašto direktno ne kupuje obveznice od džave a ne od fondova - istaknuo je.

I korona krizi ima nedodirljivih

Predsjednik Suverenista, Hrvoje Zekanović, ponovno se obrušio na srpsku nacionalnu manjinu, Srpsko nacionalno vijeće i tjednik Novosti. Istaknuo je kako će Vlada rezati plaće dok istodobno njima dodjeljuje novac.

- Nekima će se dodjeljivati bez obzira na krizu u kojoj se nalazimo. Vjerujem da svi znate tko su nedodirljivi, a to su pripadnici nacionalnih manjina. Ne bih generalizirao već bih izdvojio srpsku i SNV, koje je 21. travnja odlukom Vlade dobilo 43 milijuna kuna. Samo SNV je dobilo 4,5 milijuna. Nije sporno da srpska nacionalna manjina dobiva novac za projekte, ali 100.000 kuna su dobili za obilježavanje ustanka u Srbu, zna li javnost što se to dogodilo tamo? Drugo, 3,6 milijuna kuna dobiva samostalni srpski tjednik Novosti, a znate li vi kakve naslovnice i tekstovi izlaze iz tog časopisa? Evo zadnje, u kojem govore kako je u vrijeme epidemije pobačaj još nedostupniji, a autor članka se zgraža nad tim što svaka žena ne može u svakom trenutku napraviti besplatan pobačaj. Plenković, koji je također za pobačaj, suglasan je sa SNV-om i tjednikom Novosti po tom pitanju - rekao je.

Osvrnuo se i na povratak djece u vrtiće i škole od 11. svibnja.

- Suluda je situacija vezana uz škole, bizarna, da naša vrla ministrica obrazovanja Divjak kaže roditeljima da odluče hoće li poslati djecu u školu ili ne. Ja stvarno ne znam na koji način se to može izvesti i po kojem će kriteriju birati koja će djeca doći, a koja ostati kući, kako će profesori raditi dvostruku smjenu... Ili pozovite djecu u školu ili zaključite nastavnu godinu - rekao je.