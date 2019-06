'SDP kreće u opoziv Kuščevića, jer on nije dostojan funkcije'

SDP kreće u opoziv ministra uprave Lovre Kuščevića, a prikuplja potpise saborskih zastupnika, a potrebno im je 31 potpis. Peđa Grbin (SDP) nije isključio ni mogućnost da se zbog poslovničkih i zakonskih rokova sazove i izvanredna sjednica na kojoj bi se raspravljalo isključivo o Kuščevićevu opozivu. Naime, Ustavom je određeno da ljetna stanka u radu Sabora počinje 15. srpnja i traje do 15. rujna.

- Javno smo pozvali ministra Kuščevića, HDZ i premijera Plenkovića da riješe problem i čovjeka koji nije dostojan funkcije ministra maknu iz Vlade. Oni su se oglušili - kazao je Grbin.

Naveo je kako su danas imali prilike čuti "tiradu ministra Kuščevića po kojoj se krivi svi, samo ne on".

- Otišao je korak dalje i prijetio da oni koji iznose činjenice i istinu zbog toga moraju odgovarati - naveo je.

Oko opoziva konzultirat će se i s drugim opozicijskim strankama i vidjet ćemo tko smatra, kao i SDP da ovo što Kuščević radi nije u skladu s propisima RH, nije zakonito, nije dobro i da Kuščević zbog toga treba otići.

Sporne točke zbog kojih se traži opoziv su od upisa u katastar pa do toga da je izvlačio nekretnine iz trgovačkog društva, oštetivši ga pritom za više od milijun kuna, a koje su navodi Grbin, završile u njegovom džepu. Razlog za opoziv su i nekretnine koje su kupljene kao negrađevinsko zemljište, a onda urbanizirane za vrijeme Kuščevićeva mandata. Tu je i situacija da je Kuščević gradio POS-ove stanove, od kojih su mnogi završili u rukama članova obitelji ili bliskih stranačkih kolega, od kojih jedan od njih taj stan i iznajmljuje, što znači da su građani investirali da bi jedan HDZ-ovac mogao zarađivati, naveo je Grbin.

- Ono što se stavlja na teret ima toliko da sve to ne mogu ni popamtiti. Moramo prvo sve to napisati, ne znamo ni koliko će nam papira za to trebati. Ako je Plenkoviću to ništa i nešto na što se samo odmahuje rukom, onda taj čovjek ne razumije što znači biti na čelu Vlade i zbog tih stavova može se samo sramiti - zaključio je Grbin.

Grbin kaže da za napisati zahtjev za opoziv, zbog svega što je Kuščević radio proteklih deset godina, treba vremena.

- U sljedećih nekoliko dana pripremit ćemo zahtjev, obrazložiti kolegama iz opozicije i prikupiti potpise i predati zahtjev. O zahtjevu za opoziv ne može se raspravljati ni glasati u roku od sedam dana od kada je predan niti u roku od 30 dana nakon što je predan. Bude li potrebno zbog toga doći na izvanrednu sjednicu, doista oko toga nemam problema ako će to biti jedan korak u čišćenju Hrvatske od korupcije, nepotizma i sukoba interesa - poručio je.

Svaki dan u kojem Kuščević obnaša dužnost ministra je previše, zaključio je Grbin.