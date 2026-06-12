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'ŽELE PRIKRITI KRIMINAL'

SDP, Možemo i DOSIP: 'Progon Šimunića politički je motiviran. Žele ga ušutkati zbog korupcije'

Piše HINA,
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SDP, Možemo i DOSIP: 'Progon Šimunića politički je motiviran. Žele ga ušutkati zbog korupcije'
USKOK u domu gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Oporbene stranke tvrde da je USKOK poslan kako bi ušutkao gradonačelnika Oroslavja nakon što je upozoravao na korupciju u sportskim savezima i javno prozivao HDZ.

Iz SDP-a, Možemo i DOSIP-a poručili su u petak kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran te da je na njega poslan Uskok kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo HOO-a dođe Dragan Primorac koji bi trebao prikriti tragove korupcije u sportu. "Cijeloj je hrvatskoj javnosti poznato da je Viktor Šimunić razotkrivao korupciju HDZ-ovaca, njihove pokušaje da ga podmite, kao i korupciju u sportskim savezima. Znamo i da HDZ drma gotovo svim sportskim savezima u Hrvatskoj.  Znamo isto tako da je HDZ postavio čovjeka kojeg zovu 'naš dečko' na čelo DORH-a kako bi za Plenkovića politički kontrolirao procese progona", navode u priopćenju. Zato, kažu, nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran.

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"Teško je oteti se dojmu da je na Šimunića USKOK poslan da ga se ušutka, da pomogne da se na čelo HOO-a postavi Plenkovićev predsjednički kandidat Dragan Primorac, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu", tvrdi SDP, Možemo i DOSIP.

Ističu i kako je 'Republika Hrvatska s Andrejem Plenkovićem ušla u jednu od mračnijih epizoda svoje novije povijesti, u kojoj HDZ državne institucije koristi za obračune s političkim protivnicima kako bi im naštetili na idućim izborima'.

Nakon pune dvije godine Uskok dolazi oduzimati mobitele i dokumentaciju (između ostalog Šimunićeve dokumente o izvlačenju novca iz sportskih saveza koji se nalaze na njegovom računalu) i to baš nakon što je Šimunić sudjelovao u razotkrivanju afera u sportskim savezima. Javni dolazak Uskoka u rano jutro s oduzimanjem telekomunikacijskih uređaja izgleda kao demonstracija sile, a ne nužnost, ističu u priopćenju.

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Ali zajedno smo jači od njih. Više od dvije trećine birača ne podržava Plenkovićevu vladu niti smjer u kojem Hrvatska ide. Andrej Plenković to zna i zato sve više koristi državni aparat ne bi li slomio opoziciju. Turudića podržava i vjeruje mu samo 5 posto građana. Takva razina nepovjerenja u istražne organe posljedica je upravo ovakvog korištenja  za političke svrhe, poručuje se u zajedničkom priopćenju SDP-a; Možemo i DOSIP-a.

Po nalogu Uskoka, policija je u srijedu ujutro pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića te izuzela dokumentaciju, računala i mobitele, a Šimunić je nakon toga u objavi na Facebooku poručio da je u Hrvatskoj očito jako opasno pitati kako ide javni novac.

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