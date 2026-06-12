SDP, Možemo i DOSIP: 'Progon Šimunića politički je motiviran. Žele ga ušutkati zbog korupcije'

Iz SDP-a, Možemo i DOSIP-a poručili su u petak kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran te da je na njega poslan Uskok kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo HOO-a dođe Dragan Primorac koji bi trebao prikriti tragove korupcije u sportu. "Cijeloj je hrvatskoj javnosti poznato da je Viktor Šimunić razotkrivao korupciju HDZ-ovaca, njihove pokušaje da ga podmite, kao i korupciju u sportskim savezima. Znamo i da HDZ drma gotovo svim sportskim savezima u Hrvatskoj. Znamo isto tako da je HDZ postavio čovjeka kojeg zovu 'naš dečko' na čelo DORH-a kako bi za Plenkovića politički kontrolirao procese progona", navode u priopćenju. Zato, kažu, nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran.

"Teško je oteti se dojmu da je na Šimunića USKOK poslan da ga se ušutka, da pomogne da se na čelo HOO-a postavi Plenkovićev predsjednički kandidat Dragan Primorac, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu", tvrdi SDP, Možemo i DOSIP.

Ističu i kako je 'Republika Hrvatska s Andrejem Plenkovićem ušla u jednu od mračnijih epizoda svoje novije povijesti, u kojoj HDZ državne institucije koristi za obračune s političkim protivnicima kako bi im naštetili na idućim izborima'.

Nakon pune dvije godine Uskok dolazi oduzimati mobitele i dokumentaciju (između ostalog Šimunićeve dokumente o izvlačenju novca iz sportskih saveza koji se nalaze na njegovom računalu) i to baš nakon što je Šimunić sudjelovao u razotkrivanju afera u sportskim savezima. Javni dolazak Uskoka u rano jutro s oduzimanjem telekomunikacijskih uređaja izgleda kao demonstracija sile, a ne nužnost, ističu u priopćenju.

Ali zajedno smo jači od njih. Više od dvije trećine birača ne podržava Plenkovićevu vladu niti smjer u kojem Hrvatska ide. Andrej Plenković to zna i zato sve više koristi državni aparat ne bi li slomio opoziciju. Turudića podržava i vjeruje mu samo 5 posto građana. Takva razina nepovjerenja u istražne organe posljedica je upravo ovakvog korištenja za političke svrhe, poručuje se u zajedničkom priopćenju SDP-a; Možemo i DOSIP-a.

Po nalogu Uskoka, policija je u srijedu ujutro pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića te izuzela dokumentaciju, računala i mobitele, a Šimunić je nakon toga u objavi na Facebooku poručio da je u Hrvatskoj očito jako opasno pitati kako ide javni novac.