SDP i Možemo! ne žele vlast s Mostom, a Grmoja odbacuje savez s ljevicom. Nespojivost oporbenih blokova ide na ruku premijeru i šefu HDZ-a Plenkoviću
OPORBA BEZ ZAJEDNIŠTVA PLUS+
SDP, Možemo! i Most: Od velike oporbene koalicije nema ništa!
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Ništa od velike koalicije protiv HDZ-a, a pod tim se misli na široku koaliciju koja bi ujedinila lijeve i desne stranke u zemlji. Ako su zajednički potpisi na nekoliko oporbenih inicijativa otvorili pitanje mogu li SDP, Možemo! i Most barem nakon izbora pronaći zajednički politički jezik, njihove su vodeće figure požurile zatvoriti tu mogućnost. Zaštita vode i zahtjev za političkom odgovornošću Vlade mogu ih okupiti oko pojedinog prijedloga. Sastavljanje zajedničke vlasti nešto je, kako kažu, posve drugo.
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