SDP ne želi Chat kontrolu. Božinović: Oni se pretvaraju u populističku stranku

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u subotu je odgovorio na SDP-ovu peticiju protiv uvođenja Chat Control uredbe te ocijenio da se SDP pretvara u populističku stranku koja, rekao je, u javnost pušta lažne informacije čime erodira demokratske osnove društva.

"Nije mi jasno koji su razlozi takve SDP-ove inicijative", rekao je Božinović te pojasnio da se u ovom trenutku još uvijek vode pregovori, da nema nikakvog glasanja i da se na europskoj razini traže načini kako zaštiti djecu na internetu. Podsjetio je da početkom travnja iduće godine ističe privremena uredba te da nakon toga Europa nema odgovor na pitanje kako štititi djecu na internetu jer neće biti pravne osnove da se bilo koga procesuira.

Lani je, kaže, na svjetskoj razini objavljeno 63 milijuna sadržaja, videa, fotografija i drugih datoteka seksualnog iskorištavanja djece. Zabilježeno je na svjetskoj razini 20 milijuna prijava seksualnog iskorištavanja djece, dok u Hrvatskoj ta brojka iznosi 10 tisuća prijava godišnje, dodao je.

"Pedofila je više nego ikad. Samo vabljenje djece je prošle godine bilo 546 tisuća slučajeva, dakle 200 posto više nego 2023.", upozorio je.

SDP, kako je dodao, ne nudi rješenje problema. "Stvarno ne znam što se dogodilo toj stranci koja je i na ovoj temi bila na konstruktivnoj poziciji da se nađe rješenje i zaštite djeca", rekao je te prozvao SDP da ne nudi rješenje nego koristi netočne informacije koje su u javnost plasirane preko pojedinih portala.

Oni to nekritički prepisuju i daju lažnu informaciju u javnost čime erodiraju demokratske osnove društva i postaju populistička stranka. To nije dobro za njih, nije dobro za Hrvatsku, ocijenio je Božinović u Tuheljskim Toplicama gdje se održava skup alumnija Političke akademije Zaklade hrvatskog državnog zavjeta. Poručio je da će Hrvatska kao država davati sve od sebe da se nađe rješenje koje će biti usmjereno na zaštitu djece.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ranije u subotu je upozorio na nedostatke kontroverzne EU legislative Chat Control te istaknuo da se njome može omogućiti masovni nadzor poruka i e-mailova građana poručivši da se djecu od nasilja može zaštititi na druge načine. Naglasio je da SDP podržava zaštitu djece od seksualnog nasilja i na internetu i u svakodnevnom životu, ali ne na ovaj način.

“Alternativa je jača preventiva u školama – ono što se zove digitalni odgoj u školama, uvođenje građanskog i zdravstvenog odgoja u škole. To je alternativa – isključivo edukacija, ali i jačanje specijalnih timova ili jedinica pri Ministarstvu unutarnjih poslova koji će pratiti sva devijantna ponašanja koja mogu nastati”, naveo je predsjednik SDP-a.