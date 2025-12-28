Obavijesti

REAKCIJA NA SKANDAL

SDP o Thompsonu: 'Tu nije riječ samo o glazbi nego o svjesnom političkom djelovanju...'

Piše Hina,
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL/

Thompson na koncertu pozvao na smjenu zagrebačke vlasti! SDP tvrdi: nije riječ o glazbi, već o političkom djelovanju. Mišić: Thompson ignorira prave probleme

Nakon što je sa svog sinoćnjeg koncerta Marko Perković Thompson pozvao na smjenu zagrebačke vlasti i gradonačelnika Tomislava Tomaševića, iz SDP-a su reagirali priopćenjem te istaknuli da tu nije riječ samo o glazbi nego o njegovom svjesnom političkom djelovanju. 

Referirajući se na MP Thompsona koji je zagrebačku vlast jučer na koncertu optužio za napade na simbole iz Domovinskog rata, sam Domovinski rat  i temelje hrvatske države, predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) rekao je da takve izjave relativiziraju stvarne vrijednosti Domovinskog rata i pretvaraju ga u politički alat.  

"Domovinski rat obranio je Hrvatsku i njezinu slobodu, a temelji države jasno su i nedvosmisleno definirani Ustavom RH. Ne vidim tko se i s kim  još uvijek treba 'boriti' oko toga", rekao je.  

GRADONAČELNIK Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
Na to što ih je nazvao “ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista”, Mišić je rekao da o komunistima u ozbiljnoj politici nitko ne govori već godinama.

"Taj rječnik se redovito oživljava onda kada ponestane stvarnih argumenata. Tada se pokušava izmisliti neka krajnost kako bi se vlastita pozicija mogla definirati u odnosu na nju", ocijenio je Mišić.  

To se, dodao je, radi isključivo u situacijama kada se umjetno stvara problem, s jasnim ciljem manipulacije i produbljivanja društvenih podjela, umjesto rješavanja stvarnih pitanja koja muče građane.  

ŽESTOKI ODGOVOR SDP-ov šef Skupštine Zagreba o Thompsonu: Umjetno stvara problem i produbljuje podjele!
"Thompson nije rekao niti jednu riječ o krađi u zdravstvu, o državnom inspektoru u zatvoru, o malim mirovinama, femicidu, Bačićevim zakonima i slično", istaknuo je Mišić.   

Podsjetio je da je Marko Perković Thompson već ranije bio politički angažiran, uključujući i članstvo u HSP-u te ocijenio da i njegova današnja retorika jasno pokazuje da se i dalje kreće u tom prostoru.  

"To je njegovo pravo, ali onda je pošteno reći da više ne govorimo samo o glazbi, nego o svjesnom političkom djelovanju", rekao je Mišić.  

Marko Perković Thompson sinoć je na koncertu pozvao na smjenu vlasti u Zagrebu demokratskim putem, a jutros su se pred stanom gradonačelnika Tomaševića okupili predstavnici stranke Autohtona - Hrvatska stranka prava.

