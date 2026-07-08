SDP od Matijevića traži ostavku. Matijević: 'Ovo je lešinarenje na tuđim tragedijama...'

Nezavisnisplitski vijećnik Davor Matijević ocijenio je u srijedu, nakon pravomoćne presude kojom je proglašen krivim za psihičko nasilje u obitelji, kako se njegova privatna obiteljska situacija i poruke koje je slao koriste kao instrument političke osvete zbog posla kojim se bavi.

Matijević je na svom facebook profilu naveo da poruke zbog kojih je kažnjen nisu bile prijeteće ni uznemirujuće, već dio komunikacije između dvoje ljudi koji su prolazili kroz težak razvod, a jedina je razlika što su postale instrument političke osvete zbog posla kojim se bavi. Naveo je kako poruke nije javno objavljivao zbog zaštite dostojanstva svog djeteta, te da bi njihov sadržaj pokazao okolnosti cijelog slučaja.

Dodao je da je o obiteljskoj situaciji ranije upoznao vodstvo svoje tadašnje stranke, uključujući predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, kao i koalicijske partnere s kojima je izlazio na izbore.

Matijević tvrdi i da su s okolnostima bili upoznati ljudi koji ga danas kritiziraju, navodeći kako je jedan od njih unatoč tome prihvatio biti voditelj njegova izbornog stožera.

Splitski SDP pozvao je u srijedu Matijevića da nakon presude podnese ostavku na dužnost gradskog vijećnika jer više nema moralni ni politički legitimitet za obnašanje javne dužnosti. Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak upitala je pak slijede li u Splitu novi izbori budući da, kako tvrdi, Matijević više ne može biti dio vladajuće većine, odnosno 16. ruka u Gradskom vijeću, niti obnašati funkcije u ime izvršne vlasti.

Matijević smatra da se njegova privatna obiteljska situacija koristi za političke obračune. Naveo je kako ne smatra da treba suditi drugima zbog teških razvoda i obiteljskih okolnosti jer, kako ističe, takve situacije mogu biti složene i iscrpljujuće, posebno kada su uključena djeca.

- Lešinarenje na tuđim obiteljskim tragedijama i razvodima najniža je razina politike - poručio je Matijević i dodao kako više ne pripada političkom okruženju iz kojeg je izašao te da je zadovoljan tom odlukom.