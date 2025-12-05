Obavijesti

SDP osudio napad na Radetu: Ovi na vlasti pridonose sve agresivnijoj klimi u Hrvatskoj
Foto: RK Đakovo

Poručili su da napadi na novinare, građane, a sada i na političare ne smiju biti hrvatska stvarnost, te upozorili da vladajući svojim postupcima i riječima značajno doprinose stvaranju podjela i sve agresivnijoj klimi u društvu

Napad na predsjednika zadarskog SDP-a Daniela Radetu osudio je u petak SDP, ističući da vladajući svojim postupcima i riječima značajno doprinose stvaranju podjela i sve agresivnijoj klimi u društvu.

"Ono što se sinoć dogodilo u Zadru novi je dokaz atmosfere koja se stvorila u našem društvu. Napad na predsjednika zadarskog SDP-a Daniela Radetu nije samo incident, nego simptom sve opuštenijeg odnosa vlasti prema radikalizaciji i nasilju koje iz nje proizlazi", priopćio je u petak SDP.

Poručili su da napadi na novinare, građane, a sada i na političare ne smiju biti hrvatska stvarnost, te upozorili da vladajući svojim postupcima i riječima značajno doprinose stvaranju podjela i sve agresivnijoj klimi u društvu.

U SDP-u smatraju kako je vrijeme da prestanu raspirivati tenzije i da konačno preuzmu odgovornost koja dolikuje jednoj europskoj i demokratskoj državi.

Poruka da su radikalizam i agresija prihvatljivi, kažu u SDP-u,  šalje se onda kada se etiketira antifašističke prosvjede i stigmatizira građane koji traže sigurnost i pristojnost u javnom prostoru. Takva se poruka, ocjenjuju u SDP-u, zatim pretače u stvarnost - na ulice i trgove, na konkretne napade na ljude. 

SVE JE PRIJAVIO POLICIJI Na Adventu napadnut Daniel Radeta, gađao ga upaljačem i urlao: 'Smrdljiva komunjara!'
Na Adventu napadnut Daniel Radeta, gađao ga upaljačem i urlao: 'Smrdljiva komunjara!'

Smatraju da je reakcija hrvatske policije bila brza i učinkovita. Ona šalje poruku da nasilje - bez obzira na pozadinu ili motiv - neće biti tolerirano. To je upravo ono što institucije trebaju činiti: zaštititi građane i osigurati da se ovakvi događaji sankcioniraju bez odgode, ističe se u priopćenju SDP-a.

Poručili su uz to da Hrvatska ne smije biti zemlja u kojoj se javni prostor pretvara u arenu za obračune, uvrede i napade već mora biti zemlja u kojoj se politička neslaganja izražavaju argumentima, a ne agresijom. Vrijeme je, kažu, da se vladajući toj ideji konačno priklone riječima, ali i djelima.

Radeta je napadnut u četvrtak navečer, verbalno i fizički, na Trgu Pet bunara u središtu Zadra, o čemu je u petak izvijestila Policijska uprava zadarska.

Kako je ranije priopćila policija, muškarac koji je narušavao javni red i mir uhićen je i doveden u službene prostorije, gdje mu je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu te je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje zbog prekršaja zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja.

