SDP-ova europarlamentarka za 24sata: 'Podmirila sam trošak za sestru i njezinu pratnju'

Zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković Kraljić, iz redova SDP-a, iznova se danas obratila medijima vezano za tesktove europskih medija o njezinim troškovima i posjetama. Javila se i za 24sata i istaknula kako želi nadopuniti informacija zbog informiranja javnosti.

Njezino obraćanje donosimo u cjelosti.

- U članku se navodi kako su “svi sudionici putovanja bili navedeni kao medicinsko osoblje s hrvatskih sveučilišta i iz bolnica. Međutim, novinari su provjerom utvrdili da za pojedine osobe s popisa ne postoji nikakav trag da su ikada radile u tim medicinskim ustanovama.”

Ono što Politico nije objavio, a dobili su potvrdu Europskog parlamenta, jest da je spomenuta potpisna lista administrativnom pogreškom preuzela pogrešne titule, te da sam iz Europskog parlamenta dobila uputu kako potpisnu listu nije potrebno ispravljati

Nastavno na izvještavanje o sudionicima skupa, točno je da je među njima bila moja sestra, ali primarno u svojstvu stručnjakinje posvećene radu s osobama s autizmom. Iako u propisima EP ne postoje zabrane niti smjernice o dovođenju članova obitelji, ja sam podmirila sve troškove za svoju sestru i njezinu pratnju.

Za širi kontekst važno je napomenuti kako je jedan od zadataka zastupnika u Europskom parlamentu i razgovor s građanima i stručnjacima, kako bismo im predstavili rad tijela Europskog parlamenta, ali i od njih zaprimili informacije relevantne za razradu politika. U funkciji potpredsjednice Odbora Europskog parlamenta za javno zdravlje te aktivnosti u Odboru za okoliš, klimu i sigurnost hrane, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja te posebno kao izvjestiteljice za Europsku strategiju za kardiovaskularno zdravlje, dosad sam tako ugostila i razgovarala s više od 200 građana, primarno iz Republike Hrvatske i potpuno je očekivano da neke od njih znam iz ranijih projekata i suradnji.

Nastavno na objavu na portal 24sata.hr, želim dodatno istaknuti kako su službe Europskog parlamenta i S&D Grupacije pregledom izvještaja i troškovnika zaključile kako je cijeli proces proveden potpuno u skladu s pravilima, te da nije zabilježena nikakva nepravilnost.