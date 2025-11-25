SDP-ovac: Što je s 1.7 milijuna onih koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje?

To bi godišnje ukupno iznosilo 180 eura. Dopunsko osiguranje poskupljuje više od 60 posto, a bolnice umjesto HZZO-a moraju sada plaćati posebno skupe lijekove protiv karcinoma, iako im država nije dala više novca, upozorio je u saborskom govoru na slobodnu temu Božo Petrov (Most). Naglasio je i kako u svemu tome nitko za to nije pokazao izračun, nije dokazao održivost, niti preuzeo odgovornost za posljedice.

„Nemate pravo poskupljivati dopunsko ako ne znamo što građani time dobivaju, nemate pravo prebacivati skupe lijekove na bolnice, ako im niste povećali financijska sredstva“, poručio je Petrov.

Naveo je i da bolnice već sada imaju problem s likvidnošću, te kako, kad im se doda još jedan trošak, rizik nije teorijski, nego stvaran.

Moguće poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja problematizira i Mišo Krstičević (SDP).

Pravo je pitanje što ćemo dobiti s tim, kaže i pita hoće li se ukupno, premalo financirano zdravlje, time znatno popraviti, hoće li se popraviti katastrofalna organizacija zdravstva, zaustaviti njegova privatizacija, hoće li se smanjiti liste čekanja ako se dodatno udari po džepovima građana, radnika, umirovljenika.

Osvrnuo se i na podatak HZZO-a da je lani bilo oko 1, 6 milijuna ljudi koji su sami plaćali dopunsko, a da je za oko 540 tisuća plaćala država. Što je sa 1, 7 milijuna onih koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje?, upitao je Krstičević.

Šimpraga: Više novčanih sredstava iz proračuna za potrebe Knina

Anja Šimpraga (SDSS) naglasila je da je skoro donošenje državnog proračuna prilika da se Kninu daruju sredstva za novu, suvremenu policijsku postaju te za nabavku opreme, CT-a i digitalnog radiografskog uređaja za bolnicu Hrvatski ponos.

Knin nije samo jedan dan u godini, on treba živjeti svaki dan, Knin je dio naše zajedničke povijesti, mjesto života i zaslužuje više ulaganja, istaknula je Šimpraga.

Odličnim je ocijenila prijedlog da brza cesta Šibenik-Drniš-Knin ima produžetak do Gračaca i do spoja na autocestu A1.

Podsjetila je da je prošli petak planuo požar na objektu policijske postaje u Kinu te ocijenila kako je vrijeme da Knin, nakon 30 godina, dobije novu suvremenu postaju koja bi zadovoljila sve potrebe građana i policijskih službenika.