SDP-ovcima je u listopadu stigla novogodišnja čestitka. I to od Bernardića. Okrivili su 'hakere'

Bila je srijeda, ne “čista” nego naoko obična, jesenja, 6. listopada, kad je članovima SDP-a stigla čestitka: “Sretnu i uspješnu 2026. g. želi Ti Davor Bernardić”. Teško da SDP-ovcima Bernardić želi bilo kakav uspjeh nakon što je izbačen iz stranke, u kojoj nije član već gotovo pet godina. A ta 2026., koja je na izmaku, bila je sve samo ne sretna i uspješna za SDP. Samo mjesec dana imali su mira kada su u veljači pokrenuti izvidi protiv SDP-ova krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara zbog sumnje u pogodovanje investitoru u projektu solarnih elektrana u Pregradi i Zaboku.