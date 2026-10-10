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BIZARNA ČESTITKA PLUS+

SDP-ovcima je u listopadu stigla novogodišnja čestitka. I to od Bernardića. Okrivili su 'hakere'

Piše Anamarija Burazer,
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SDP-ovcima je u listopadu stigla novogodišnja čestitka. I to od Bernardića. Okrivili su 'hakere'
Foto: GPT
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U listopadu nam čestitaju novu godinu?! A onda više nisam znao ni jesu li Bernardića zaista izbacili iz stranke ili sam to sanjao. Ili su ga vratili, a da sam i to propustio, požalio se SDP-ovac u Expressu

Bila je srijeda, ne “čista” nego naoko obična, jesenja, 6. listopada, kad je članovima SDP-a stigla čestitka: “Sretnu i uspješnu 2026. g. želi Ti Davor Bernardić”. Teško da SDP-ovcima Bernardić želi bilo kakav uspjeh nakon što je izbačen iz stranke, u kojoj nije član već gotovo pet godina. A ta 2026., koja je na izmaku, bila je sve samo ne sretna i uspješna za SDP. Samo mjesec dana imali su mira kada su u veljači pokrenuti izvidi protiv SDP-ova krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara zbog sumnje u pogodovanje investitoru u projektu solarnih elektrana u Pregradi i Zaboku.

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Komentari 9
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