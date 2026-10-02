SDP-ovka odvela sestru i prijatelje u Strasbourg. Put su platili porezni obveznici

Hrvatska europarlamentarka Romana Jerković (SDP) našla se u središtu skandala nakon što je otkriveno da su njezina sestra, prijateljica povjesničarka umjetnosti i poznanik glumac bili među sudionicima četverodnevnog studijskog putovanja u Strasbourg na račun europskih poreznih obveznika, piše Politico.

Jerković, koja služi drugi mandat u Europskom parlamentu i koja se profilirala kao jedna od istaknutijih figura u kreiranju europskih zdravstvenih politika, u prosincu 2024. godine organizirala je studijski posjet posvećen zdravstvu. Putovanje je odobrila njezina parlamentarna grupacija Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D).

Tijekom četverodnevnog boravka u Francuskoj, sudionici su uživali u večerama u dvama poznatim strazburškim gastropubovima i bistroima, pri čemu je svaki od tih računa iznosio 1120 eura, a oba su poslana na naplatu klubu socijalista i demokrata.

Posebnu buru podigao je popis sudionika. Uvidom u službenu listu prisutnih, do koje je došao Politico, svi sudionici putovanja bili su navedeni kao medicinsko osoblje s hrvatskih sveučilišta i iz bolnica. Međutim, novinari su provjerom utvrdili da za pojedine osobe s popisa ne postoji nikakav trag da su ikada radile u tim medicinskim ustanovama.

Među putnicima je bila Renata Jerković, sestra eurozastupnice, koja na svojem Facebook profilu navodi kako je završila studij s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Na popisu sudionika predstavljena je kao asistentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Glumac Mirko Soldano, poznat po nastupima u hrvatskim televizijskim serijama, naveden je kao profesor istog fakulteta. Tako je predstavljen i riječki povjesničar umjetnosti Theodor de Canziani.

Na popisu je i Branko Vukšić, lokalni asistent eurozastupnice, predstavljen kao liječnik KBC-a Rijeka. Kao liječnik iste ustanove naveden je Mario Drufovka, partner Renate Jerković. KBC nije odgovorio na upite, a komentar nije dalo ni petero spomenutih sudionika.

Eurozastupnica Romana Jerković odbacuje bilo kakve optužbe o nepravilnostima.

"Svaki je cent opravdan", izjavila je Jerković za Politico, tvrdeći da nije učinila ništa pogrešno.

Iz njezine političke grupacije socijalista i demokrata (S&D) poručuju isto, navodeći kako je putovanje provedeno u skladu s pravilima. Jerković je naknadno za Politico izjavila i kako je sama pokrila troškove putovanja za svoju sestru.