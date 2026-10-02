Obavijesti

News

Komentari 0
HRVATISTAN

SDP-ovka odvela sestru i prijatelje u Strasbourg. Put su platili porezni obveznici

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
SDP-ovka odvela sestru i prijatelje u Strasbourg. Put su platili porezni obveznici
Pula: Međunarodni sastanak Zajedničke akcije Europske unije u području prevencije kroničnih nezaraznih bolesti | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom četverodnevnog boravka u Francuskoj, sudionici su uživali u večerama u dvama poznatim strazburškim gastropubovima i bistroima, pri čemu je svaki od tih računa iznosio 1120 eura

Hrvatska europarlamentarka Romana Jerković (SDP) našla se u središtu skandala nakon što je otkriveno da su njezina sestra, prijateljica povjesničarka umjetnosti i poznanik glumac bili među sudionicima četverodnevnog studijskog putovanja u Strasbourg na račun europskih poreznih obveznika, piše Politico.

Jerković, koja služi drugi mandat u Europskom parlamentu i koja se profilirala kao jedna od istaknutijih figura u kreiranju europskih zdravstvenih politika, u prosincu 2024. godine organizirala je studijski posjet posvećen zdravstvu. Putovanje je odobrila njezina parlamentarna grupacija Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D).

BORIS LALOVAC SDP traži da se novac od ekstra profita usmjeri umirovljenicima
SDP traži da se novac od ekstra profita usmjeri umirovljenicima

Tijekom četverodnevnog boravka u Francuskoj, sudionici su uživali u večerama u dvama poznatim strazburškim gastropubovima i bistroima, pri čemu je svaki od tih računa iznosio 1120 eura, a oba su poslana na naplatu klubu socijalista i demokrata.

Posebnu buru podigao je popis sudionika. Uvidom u službenu listu prisutnih, do koje je došao Politico, svi sudionici putovanja bili su navedeni kao medicinsko osoblje s hrvatskih sveučilišta i iz bolnica. Međutim, novinari su provjerom utvrdili da za pojedine osobe s popisa ne postoji nikakav trag da su ikada radile u tim medicinskim ustanovama.

Među putnicima je bila Renata Jerković, sestra eurozastupnice, koja na svojem Facebook profilu navodi kako je završila studij s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Na popisu sudionika predstavljena je kao asistentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Glumac Mirko Soldano, poznat po nastupima u hrvatskim televizijskim serijama, naveden je kao profesor istog fakulteta. Tako je predstavljen i riječki povjesničar umjetnosti Theodor de Canziani.

Na popisu je i Branko Vukšić, lokalni asistent eurozastupnice, predstavljen kao liječnik KBC-a Rijeka. Kao liječnik iste ustanove naveden je Mario Drufovka, partner Renate Jerković. KBC nije odgovorio na upite, a komentar nije dalo ni petero spomenutih sudionika.

Eurozastupnica Romana Jerković odbacuje bilo kakve optužbe o nepravilnostima.

"Svaki je cent opravdan", izjavila je Jerković za Politico, tvrdeći da nije učinila ništa pogrešno.

Iz njezine političke grupacije socijalista i demokrata (S&D) poručuju isto, navodeći kako je putovanje provedeno u skladu s pravilima. Jerković je naknadno za Politico izjavila i kako je sama pokrila troškove putovanja za svoju sestru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada
OTPAD U GOSPIĆU

Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada

SOA je imala informacije o otpadu 2022. godine i tad obavijestila policiju i USKOK. HBOR Šincekima nije dao suglasnost da tamo skladište otpad, a crvena lampica se trebala upaliti Državnom inspektoratu i komunalcu
Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'
POGLEDAJTE CIFRE

Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'

Primjerice, za policijskog službenika granične policije s 20 godina staža u Zagrebu posljednje povećanje znači 11,17 eura veću neto plaću - kažu.
Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'
TREBAO JE BITI PRSTEN

Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'

Dejan Momirov (83) iz Srbije kao student je kraj Makarske izronio biser. Periske tad nisu bile zaštićene. Zbog tužne sudbine biser je završio u ladici i zaboravio je na njega. Sve dok nije vidio emisiju o ugrozi periski...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026