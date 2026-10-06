SDP pokreće postupak za izbacivanje eurozastupnice Jerković Kraljić iz stranke...

U četvrtak se sastaje Predsjedništvo SDP-a kako bi protiv eurozastupnice Romane Jerković Kraljić pokrenuo stegovni postupak s namjerom isključivanja iz stranke, potvrđeno je za 24sata.

Kad se pokrene postupak u četvrtak na sjednici, kako doznaje 24sata, na zahtjev predjednika stranke Siniše Hajdaša Dončića, Romana Jerković će se prvo morati očitovati. Nakon toga proces ide dalje.

Kako kažu izvori iz SDPa, želi ju izbaciti zbog nanesene reputacijske štete i nedovoljno razjašnjenih okolnosti oko skandala s plaćanjem večera

Podsjetimo, Politico je otkrio da je Romana Jerković s prijateljima i nekim članovima obitelji sudjelovala na četverodnevnom putovanju u Strasbourg koje je financirala politička grupacija Socijalista i demokrata (S&D). Sudionici putovanja bili su lažno navedeni kao medicinsko osoblje s hrvatskih sveučilišta i bolnica.

Jerković je kazala kako je riječ o "administrativnoj grešci".

Jerković Kraljić je odbacila bilo kakvu nepravilnost i poručila da je “svaki cent obračunat”. Isto je priopćila i njezina politička skupina.

Eurozastupnica je kasnije za Politico potvrdila da je sama pokrila troškove sudjelovanja svoje sestre na putovanju.

Rođena je u Splitu 28. studenoga 1964. Završila je studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje je 1989. godine stekla zvanje doktorice medicine. Magistrirala je 1994, a 1998. doktorirala u području biomedicinskih znanosti na Sveučilištu u Padovi u Italiji. Svoju akademsku karijeru nastavila je na Medicinskom fakultetu u Rijeci, gdje je napredovala do zvanja redovite profesorice u trajnom zvanju.