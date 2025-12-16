Obavijesti

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

SDP: 'Pokrećemo izmjene zakona kojim bi se ukinule dvostruke konotacije oko ZDS'

Ova izmjena nužna je, smatraju u SDP-u, jer je RH u posljednjih deset godina svjedočila sustavnom porastu relativizacije totalitarnih ideologija, posebno ustaške simbolike

SDP je najavio da pokreće izmjene Kaznenog i Prekršajnog zakona, pri čemu bi kazneno djelo bilo ako se potiče nasilje i mržnja, a prekršajno ako se reproducira sadržaj fašističkog, nacističkog, ustaškog ili četničkog pokreta, dok za Thompsona kažu kako bi morao dokazivati da ne veliča ustaštvo. Klub zastupnika SDP-a uputit će do kraja godine u saborsku proceduru prijedlog dopuna Kaznenog zakona kojim se dodaje 2. stavak 325. članku koji propisuje kaznu do tri godine zatvora, a u kojem stoji da će se kazniti onaj tko „simbolom, pokličem, pozdravom, parolom, sloganom, oznakom, slikom, načinom pozdravljanja, odorom ili na drugi način javno veliča ili promovira fašistički, nacistički, ustaški ili četnički pokret ili režim na način koji je prikladan potaknuti nasilje ili mržnju prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla ili boje kože ili kakvih drugih osobina". Najavio je to u utorak na konferenciji za novinare saborski zastupnik Arsen Bauk.

Time se uvodi jasna, precizna i stroža kaznena odgovornost za svako javno veličanje, promoviranje ili propagiranje tih režima putem simbola, pozdrava, pokliča, slogana, odora, oznaka ili bilo kojeg drugog oblika javnog iskazivanja, kada takvo ponašanje potiče nasilje ili mržnju prema određenoj skupini ljudi ili pojedincu, pojasnio je.

Ova izmjena nužna je, smatraju u SDP-u, jer je RH u posljednjih deset godina svjedočila sustavnom porastu relativizacije totalitarnih ideologija, posebno ustaške simbolike, koja se pokušava javno normalizirati, politički opravdati ili prikazati kao prihvatljiv oblik identiteta. Najvidljiviji primjer takve opasne normalizacije jest pozdrav „Za dom spremni“, koji se redovito pojavljuje na javnim okupljanjima, sportskim događanjima i na društvenim mrežama te djeluje kao okidač za govor mržnje i prijetnje prema pripadnicima nacionalnih manjina, posebno srpskoj i židovskoj zajednici, ističu.

Nitko ne smije bez posljedica isticati simbole genocidnih režima

„Riječ je o simbolima i pokličima čija je povijesna jedina funkcija bila opravdavanje i provedba sustavnog nasilja, deportacija, progona i ubojstava ljudi na temelju njihove rase, vjere, etničke pripadnosti i porijekla, čime se otvara prostor ekstremizmu”, obrazložio je inicijativu stranke.

„Ovo je i moralna obveza RH. Nitko u demokratskoj državi koja je članica EU i Vijeća Europe ne smije bez posljedica javno isticati simbole režima koji su počinili genocid, masovna ubojstva, etnička čišćenja i sustavnu diskriminaciju. Ne smije postojati pravni vakuum koji omogućava da se povijesni zločini koriste kao politički alat”, smatra Bauk.

U Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira SDP predlaže da se remećenjem javnog reda i mira smatra javno izvođenje, reproduciranje, nošenje ili isticanje sadržaja fašističkog, nacističkog, ustaškog ili četničkog režima. Također, kaznom od 700 do 4000 eura kaznio bi se onaj tko simbolom, pokličem, pozdravom, parolom, sloganom, oznakom, slikom, načinom pozdravljanja ili odorom javno veliča i promovira te režime, ali ne na način koji promovira mržnju nego koji veliča ili odobrava te režime.

SDP predviđa i iznimke kada se to ne bi kažnjavalo, a riječ je o znanstvenom, stručnom, književnom, umjetničkom djelu ili javnoj informaciji, u obavljanju političke ili druge javne ili društvene djelatnosti, u novinarskom poslu, a učinjeno je u javnom interesu ili zbog drugih opravdanih razloga i pritom nije veličan ili odobravan nijedan od tih režima.

Kažnjavalo bi se i veličanje komunističkih zločina

Po SDP-ovu prijedlogu kaznio bi se i onaj tko veliča ili odobrava zločine počinjene u vezi s Drugim svjetskim ratom protiv pripadnika hrvatskog naroda ili nacionalnih manjina. Poseban je fokus na javnom veličanju i odobravanju zločina nakon Drugog svjetskog rata - prvenstveno zločina nad pripadnicima poraženih vojski, zarobljenicima i civilima koji su stradali bez suđenja, a što, pojasnio je, uključuje i komunističke zločine. Ova odredba osigurava da se veličanje poslijeratnih likvidacija, masovnih grobnica i političkih odmazdi također sankcionira kao narušavanje javnog reda i mira, kazao je Bauk.

Zbog ovog rješenja, kaže, ne očekuje kritike ljevice.

Kazneno djelo bi bilo ako se potiče nasilje i mržnja, a prekršajno ako se reproducira, izvodi ili nosi sadržaj fašističkog, nacističkog, ustaškog ili četničkog pokreta, rezimirao je Bauk prijedloge SDP-a.

Nije problem u pjevaču nego u premijeru

Kada je riječ o Thompsonovoj pjesmi 'Bojna Čavoglave', Bauk je ponovio da su propisane iznimke ako je riječ o umjetničkim djelima, poput serije 'Nepokoreni grad' u kojem ustaše pozdravljaju sa 'Za dom spremni' ili na 'Jamu' Ivana Gorana Kovačića. Nužno je, kaže, propisati takvu iznimku zbog slobode izražavanja. „Oni koji se ipak u to upuste trebat će dokazati da ne veličaju ili odobravaju navedene režime, a dotičnom će umjetniku to biti teško dokazati”, istaknuo je.

„Za nas tu nema dvostrukih konotacija, iz povijesti nastanka HOS-a i iz izjava dotičnog umjetnika, svakako bi teško dokazao da ne veliča ili ne odobrava ustaški režim, ali to bi trebalo prepustiti sudovima da ne bude da 'Partija sudi', nego sudovi sude”, poručio je Bauk.

Nije, kaže, problem u pjevaču nego u premijeru jer ako je na tom koncertu počinjen prekršaj, a država ga nije sankcionirala, onda je veći problem u premijeru nego u pjevaču.

