SDP predstavio reformske prioritete: Veće plaće, mirovine i izlazak na izbore u dijaspori

Predsjedništvo SDP-a usvojilo je reformske prioritete za idući mandat, među kojima su u prvom planu pravedniji rast plaća i mirovina, imenovalo je tim za koalicijske dogovore sa strankom Možemo! te odlučilo da će stranka izaći na izbore i u XI. izbornoj jedinici za birače izvan Hrvatske. Programski okvir temelji se na sigurnoj egzistenciji građana, zdravstvu, povećanju produktivnosti gospodarstva i poljoprivrede, učinkovitijoj državi i njezinim institucijama te kulturno-simboličkim pitanjima, priopćeno je u utorak nakon jučerašnje sjednice stranačkog predsjedništva koje je prihvatilo prijedlog strateških reformskih prioriteta.

Stranka među najvažnijim mjerama ističe pravedniji rast plaća i mirovina, priuštivo stanovanje te veću dostupnost energije i hrane. U području zdravstva zauzima se za funkcionalno i besplatno javno zdravstvo, poboljšanje radnih uvjeta, uključujući kraći radni tjedan, te zeleni urbani razvoj i zaštitu okoliša.

U gospodarstvu SDP najavljuje ciljanu industrijsku politiku, ulaganja u napredne tehnologije i jačanje domaće poljoprivrede, dok u području reforme države ističe borbu protiv korupcije, veću transparentnost i digitalizaciju javnog sektora. Kao dio kulturne politike navode potporu neovisnosti javnog medijskog servisa, promicanje kulture sjećanja i sankcioniranje korištenja fašističkih simbola.

Reformski prioriteti poslužit će kao temelj za daljnju razradu izbornog programa i za usklađivanje s koalicijskim partnerima, navodi se u priopćenju.

Predsjedništvo je potvrdilo da tim SDP-a za razgovore s koalicijskim partnerom Možemo! vode politički tajnik SDP-a Saša Đujić i predsjednik Središnjeg savjeta Gordan Gledec, uz podršku rotirajućih članova tima.

Potvrđena je i odluka da će SDP izaći na parlamentarne izbore u XI. izbornoj jedinici, koja obuhvaća hrvatske državljane bez prebivališta u Hrvatskoj.

U priopćenju navodi da želi ponuditi političku opciju Hrvatima izvan domovine, posebno onima koji su posljednjih godina iselili u druge europske zemlje, te da politiku prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini želi usmjeriti na pitanja vladavine prava i rješavanja konkretnih životnih problema.