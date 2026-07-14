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potvrdili koalicijske pregovore

SDP predstavio reformske prioritete: Veće plaće, mirovine i izlazak na izbore u dijaspori

Piše HINA,
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SDP predstavio reformske prioritete: Veće plaće, mirovine i izlazak na izbore u dijaspori
Tuheljske Toplice: Konferencija za medije predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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U gospodarstvu SDP najavljuje ciljanu industrijsku politiku, ulaganja u napredne tehnologije i jačanje domaće poljoprivrede, dok u području reforme države ističe borbu protiv korupcije, veću transparentnost i digitalizaciju javnog sektora

Predsjedništvo SDP-a usvojilo je reformske prioritete za idući mandat, među kojima su u prvom planu pravedniji rast plaća i mirovina, imenovalo je tim za koalicijske dogovore sa strankom Možemo! te odlučilo da će stranka izaći na izbore i u XI. izbornoj jedinici za birače izvan Hrvatske. Programski okvir temelji se na sigurnoj egzistenciji građana, zdravstvu, povećanju produktivnosti gospodarstva i poljoprivrede, učinkovitijoj državi i njezinim institucijama te kulturno-simboličkim pitanjima, priopćeno je u utorak nakon jučerašnje sjednice stranačkog predsjedništva koje je prihvatilo prijedlog strateških reformskih prioriteta. 

Stranka među najvažnijim mjerama ističe pravedniji rast plaća i mirovina, priuštivo stanovanje te veću dostupnost energije i hrane. U području zdravstva zauzima se za funkcionalno i besplatno javno zdravstvo, poboljšanje radnih uvjeta, uključujući kraći radni tjedan, te zeleni urbani razvoj i zaštitu okoliša.

U gospodarstvu SDP najavljuje ciljanu industrijsku politiku, ulaganja u napredne tehnologije i jačanje domaće poljoprivrede, dok u području reforme države ističe borbu protiv korupcije, veću transparentnost i digitalizaciju javnog sektora. Kao dio kulturne politike navode potporu neovisnosti javnog medijskog servisa, promicanje kulture sjećanja i sankcioniranje korištenja fašističkih simbola.

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Reformski prioriteti poslužit će kao temelj za daljnju razradu izbornog programa i za usklađivanje s koalicijskim partnerima, navodi se u priopćenju.

Predsjedništvo je potvrdilo da tim SDP-a za razgovore s koalicijskim partnerom Možemo! vode politički tajnik SDP-a Saša Đujić i predsjednik Središnjeg savjeta Gordan Gledec, uz podršku rotirajućih članova tima.

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Potvrđena je i odluka da će SDP izaći na parlamentarne izbore u XI. izbornoj jedinici, koja obuhvaća hrvatske državljane bez prebivališta u Hrvatskoj.

 U priopćenju navodi da želi ponuditi političku opciju Hrvatima izvan domovine, posebno onima koji su posljednjih godina iselili u druge europske zemlje, te da politiku prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini želi usmjeriti na pitanja vladavine prava i rješavanja konkretnih životnih problema.

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