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Foto: ChatGPT
URUŠAVANJE STRANKE PLUS+

SDP - Svi Dončićevi prebjezi: Napuštaju brod koji tone...

Piše Snježana Krnetić,

Kadrovski egzodus i pogubna strategija gurnuli su SDP na najnižu potporu u godinu dana. ‘Nema kadrovske selekcije u stranci’

Urušavanje SDP-a, koje je započelo još za vrijeme Zorana Milanovića, a nastavilo se s Davorom Bernardićem, Peđom Grbinom, odbija se i danas pod vodstvom Siniše Hajdaša Dončića. U posljednje vrijeme napustio ih je Branko Kolarić, a prethodno su stranačke redove napustili zadarski vijećnik i bivši šef stranačke organizacije Daniel Radeta, Sandro Glumac, svježe izabrani predsjednik Gradske organizacije SDP-a u Splitu, predsjednik požeško-slavonskog SDP-a Mitar Obradović. Najnoviji rejtinzi pokazuju da se kriza s terena prelila na nacionalnu razinu. SDP bilježi najnižu potporu u posljednjih godinu dana i trenutačno su na 18,8 posto, dok im za vratom puše Možemo! s potporom od 13,3 posto. Egzodus iz SDP-a traje već cijelo desetljeće, a stranka je zbog unutarnjih sukoba i uzastopnih poraza na izborima ostajala bez brojih ljudi. Među onima koji su napustili stranku je i zastupnica Boška Ban, koja je nakon izlaska iz SDP-a službeno prešla u vladajući HDZ, a nekada jake stranačke baze sada su u rasulu. Sugovornici iz SDP-a navode kako su Hajdaša Dončića svi upozoravali da ne treba s Možemo! raditi kampanju o inflaciji, ali nije slušao. Naime kampanja u vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva i turističke sezone nije mogla donijeti potrebna impuls Ibleru.

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