SDP traži analizu prije odluke o proširenju dežurstava u domovima zdravlja

Stručna analiza treba prethoditi odluci o tome treba li proširivati dežurstva u zagrebačkim domovima, na kojim lokacijama, u kojim djelatnostima i pod kojim uvjetima, ocijenili su iz Kluba gradskih zastupnika SDP-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini u petak.

Analizu potreba građana i mogućnosti zagrebačkih domova zdravlja zatražili su i zbog reakcije iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) koja se usprotivila mogućem proširenju dežurstava upozorivši da oko 120 ordinacija obiteljske medicine u Zagrebu nema stalnog liječnika te da bi dodatna dežurstva još više opteretila postojeće timove.

"Rok od 30 dana predložili smo kako bi se nalazi mogli razmotriti prilikom pripreme gradskog proračuna za slijedeću 2027. godinu. Analiza mora dati jasan odgovor na pitanje tko bi eventualna dodatna dežurstva mogao obavljati, kako bi bila plaćena i što bi promjene značile za rad postojećih timova. Možemo se složiti s traženim zahtjevima KoHOM-a, upravo to i je sadržaj našeg zaključka", pojasnili su iz Kluba SDP-a.

Kako su naveli, analiza mora obuhvatiti ocjenu opterećenosti i iskorištenosti postojećih posebnih dežurstava, procjenu opravdanosti uvođenja dodatnih dežurstava u primarnim zdravstvenim djelatnostima koje se pružaju bez uputnicu, stajališta i spremnost zaposlenika domova zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb vezano uz kadrovske uvjete, radno opterećenje i modele naknade za rad u dežurstvima.

Također, procjenu iznosa koji bi Grad Zagreb trebao sufinancirati iz proračuna za pokrivanje materijalnih troškova i dodataka na plaću koji nisu obuhvaćeni standardnim ugovorima s HZZO-om.

"Za bilo kakve daljnje izmjene posebnih dežurstava u domovima zdravlja moraju se znati kakve su realne mogućnosti uvođenja dodatnih lokacija i djelatnosti dežurstava", poručili su.

Iz KoHOM-a su ranije naveli da oko 120 ordinacija obiteljske medicine u Zagrebu nema liječnika koji u njima stalno radi, iako formalno imaju nositelja tima, da pacijente liječe zamjenski liječnici koji se često mijenjaju, a pojedini istodobno pokrivaju dvije ili tri ordinacije. Upozorili su i na nedostatak medicinskih sestara, čiji se manjak nadoknađuje prekovremenim radom i sve težim organiziranjem zamjena.