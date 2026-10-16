Obavijesti

News

Komentari 0
DODATNO OPTEREĆENJE

SDP traži analizu prije odluke o proširenju dežurstava u domovima zdravlja

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
SDP traži analizu prije odluke o proširenju dežurstava u domovima zdravlja
Samobor: Završeni radovi na obnovi Doma zdravlja Zagrebačke županije | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

nalizu potreba građana i mogućnosti zagrebačkih domova zdravlja zatražili su i zbog reakcije iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) koja se usprotivila mogućem proširenju dežurstava

Stručna analiza treba prethoditi odluci o tome treba li proširivati dežurstva u zagrebačkim domovima, na kojim lokacijama, u kojim djelatnostima i pod kojim uvjetima, ocijenili su iz Kluba gradskih zastupnika SDP-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini u petak.

Analizu potreba građana i mogućnosti zagrebačkih domova zdravlja zatražili su i zbog reakcije iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) koja se usprotivila mogućem proširenju dežurstava upozorivši da oko 120 ordinacija obiteljske medicine u Zagrebu nema stalnog liječnika te da bi dodatna dežurstva još više opteretila postojeće timove.

"Rok od 30 dana predložili smo kako bi se nalazi mogli razmotriti prilikom pripreme gradskog proračuna za slijedeću 2027. godinu. Analiza mora dati jasan odgovor na pitanje tko bi eventualna dodatna dežurstva mogao obavljati, kako bi bila plaćena i što bi promjene značile za rad postojećih timova. Možemo se složiti s traženim zahtjevima KoHOM-a, upravo to i je sadržaj našeg zaključka", pojasnili su iz Kluba SDP-a.

Preživite sezonu šmrcanja Viroze su stigle prije zime: Liječnici otkrivaju što stvarno pomaže, a što je bacanje novca
Viroze su stigle prije zime: Liječnici otkrivaju što stvarno pomaže, a što je bacanje novca

Kako su naveli, analiza mora obuhvatiti ocjenu opterećenosti i iskorištenosti postojećih posebnih dežurstava, procjenu opravdanosti uvođenja dodatnih dežurstava u primarnim zdravstvenim djelatnostima koje se pružaju bez uputnicu, stajališta i spremnost zaposlenika domova zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb vezano uz kadrovske uvjete, radno opterećenje i modele naknade za rad u dežurstvima.

Također, procjenu iznosa koji bi Grad Zagreb trebao sufinancirati iz proračuna za pokrivanje materijalnih troškova i dodataka na plaću koji nisu obuhvaćeni standardnim ugovorima s HZZO-om.

"Za bilo kakve daljnje izmjene posebnih dežurstava u domovima zdravlja moraju se znati kakve su realne mogućnosti uvođenja dodatnih lokacija i djelatnosti dežurstava", poručili su.

Iz KoHOM-a su ranije naveli da oko 120 ordinacija obiteljske medicine u Zagrebu nema liječnika koji u njima stalno radi, iako formalno imaju nositelja tima, da pacijente liječe zamjenski liječnici koji se često mijenjaju, a pojedini istodobno pokrivaju dvije ili tri ordinacije. Upozorili su i na nedostatak medicinskih sestara, čiji se manjak nadoknađuje prekovremenim radom i sve težim organiziranjem zamjena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'
PROVELI NIZ MJERA

Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'

Policija je rasporedila službenike na više lokacija kako bi mogla pravodobno intervenirati u slučaju potrebe. Takav pristup, prema Barićevim riječima, omogućio je policiji da i tijekom posljednjeg incidenta bude dobro pozicionirana i brzo reagira
JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe
EKSKLUZIVA GUARDIANA

JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe

Vučić je, prema istrazi Guardiana, osobno intervenirao kako bi se omogućilo da poslovni projekt povezan s obitelji Trump bude izgrađen na mjestu koje je NATO bombardirao 1999. godine, uključujući i snage SAD-a
Ova legendarna fotografija najbolje opisuje Blagu Zadru: Heroja su ubili na današnji dan
SIMBOL OTPORA NEPRIJATELJU

Ova legendarna fotografija najbolje opisuje Blagu Zadru: Heroja su ubili na današnji dan

Zapovjednik Blago Zadro, heroj s Trpinjske ceste poginuo je na današnji dan 1991. godine. Pokošen je rafalom kod Vinogradske ulice u Vukovaru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026