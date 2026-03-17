PROZVALI PAVLIČEKA

SDP traži isplatu uskrsnica umirovljenicima u Vukovaru. Grad tvrdi: 'Nemamo novaca'

Piše HINA
Vukovar: Marijan Pavliček o kupovini glasova uoči drugog kruga lokalnih izbora | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac kazao je Hini kako isplata usrksnica vukovarskim umirovljenicima ipak neće biti jer Grad naprosto nema novca za to

Vukovarski SDP -a pozvao je u utorak gradonačelnika Marijana Pavličeka da iznađe način kako bi se vukovarskim umirovljenicima isplatile uskrsnice, dok iz Grada Vukovara poručuju kako to ipak neće biti moguće.

Gradske vlasti Vukovara krajem siječnja uvele su mjere štednja s ciljem da u godinu dana prikupe 600.000 eura koliko iznose kazne koje je Grad dužan platiti za nikad nerealizirani, a ugovoreni projekt izgradnje Ekonomske škole iz vremena gradonačelničkog mandata Ivana Penave.

Tako su za pet posto smanjene plaće gradonačelniku i njegovim zamjenicima kao i zaposlenicima Grada Vukovara, gradskih javnih ustanova, Vukovarske razvojne agencije te Hrvatskog radija Vukovar. Zaposlenicima Dječjeg vrtića Vukovar 1 i 2 te Javne vatrogasne postrojbe, čije su plaće vezane uz gransku osnovicu, privremeno je obustavljena isplata toplog obroka.

Iz vukovarskog SDP-a i tada su se protivili tim mjerama tvrdeći kako izravno pogađaju standard građana - od povećanja cijena dječjih vrtića, preko problema s javnim prijevozom do rasta komunalnih troškova.

- U trenutku kada troškovi života kontinuirano rastu, a velik broj umirovljenika živi na rubu egzistencije, uskrsnice ne predstavljaju luksuz, već minimalan oblik socijalne sigurnosti i poštovanja prema naraštajima koji su gradili Vukovar - poručje u priopćenju predsjednik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž. Ističe kako odluka da se upravo na umirovljenicima traže uštede nije izoliran potez, nego dio šireg obrasca.

- Imali smo povećanje cijena vrtića, rast komunalnih troškova i niz odluka koje dodatno opterećuju građane. Ako u proračunu nema mjesta za najugroženije, onda je jasno da su prioriteti pogrešno postavljeni - navodi Raguž pozivajući gradonačelnika Pavličeka da izmjeni svoju odluku u korist umirovljenika grada Vukovara, pronađe sredstva i donese odluku o isplati uskrsnice.

Zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac kazao je Hini kako isplata usrksnica vukovarskim umirovljenicima ipak neće biti jer Grad naprosto nema novca za to.

- Nekako smo uspjeli isplatiti božićnice za oko 4.000 umirovljenika od njih oko 8.000 koliko ih živi na području grada Vukovara. Toliko otprilike umirovljenika imalo bi pravo i na uskrsnice, odnosno na jednokratnu novčanu naknadu iz mjere "Grad koji brine". Riječ je o oko najmanje 300.000 eura kojih jednostavno nemamo u proračunu - kazao je Sušac.

Dodao je da su gradske financije i dalje pod velikim opterećenjem, jer su gradski rashodi i dalje veliki te gotovo jednaki prihodima.

