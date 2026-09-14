SDP traži objavu kriterija za oporabu gospićkog otpada

Iz SDP-a su u ponedjeljak zatražili da cementare Holcim Hrvatska i NEXE prije preuzimanja prve pošiljke otpada iz Gospića objave kriterije za procjenu njegove prikladnosti za energetsku oporabu. Upozorili su pritom da klasifikacija otpada kao neopasnog ne znači automatski da je prikladan za cementnu peć. Budući da su u pojedinim frakcijama gospićkog otpada utvrđene povišene razine antimona i kobalta te udio klora od 1,06 posto, iz SDP-a su zatražili da Holcim i NEXE prije preuzimanja otpada objave ulazne granične vrijednosti koje primjenjuju za antimon, kobalt, klor i živu, te podatak hoće li neki dio pošiljke biti odbijen.

„Nismo pitali imaju li dozvolu, nego koji kriterij primjenjuju. Dozvola govori koja vrsta otpada smije ući u peć. Ne govori koliko antimona, kobalta i klora smije biti u njoj”, poručio je saborski zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović.

Iz SDP-a su u priopćenju naveli da se Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u odgovoru na njihove upite pozvalo na važeće dozvole Holcima i NEXE-a za prihvat i energetsku oporabu neopasnog otpada, no u stanci kažu da se time ne odgovara na pitanje zadovoljava li konkretan otpad iz Gospića tehničke kriterije cementara za korištenje kao gorivo.

Pozivaju se pritom na stručni osvrt Renata Šarca, stručnjaka za goriva iz otpada koji sudjeluje u međunarodnoj standardizaciji tog područja. Prema podacima koje prenosi SDP, vrijednost antimona u jednoj frakciji otpada, preračunata prema metodologiji koja se primjenjuje u Austriji, višestruko premašuje tamošnje referentne vrijednosti, dok je u drugoj frakciji utvrđena povišena razina kobalta.

Zmajlović: Ne upozorava oporba nego stručnjak

Šarac, navodi SDP, upozorava da oznaka „neopasni otpad” predstavlja pravnu klasifikaciju, dok se tehnička prikladnost za gorivo utvrđuje na temelju sastava, obrade, razdvajanja pojedinih tokova i kontrole kvalitete.

„To više ne govori oporba. To govori čovjek koji piše međunarodne norme za goriva iz otpada i koji tu praksu zagovara”, rekao je Zmajlović.

Od Ministarstva SDP traži objavu dozvola za gospodarenje otpadom obiju tvrtki, s popisom vrsta i dopuštenih količina otpada, te svih laboratorijskih izvješća s gospićke lokacije, uključujući izvješća o uzorkovanju od 2. srpnja.

Vlada je 10. rujna odredila Holcim Hrvatsku i NEXE za žurno preuzimanje, prijevoz i oporabu oko 650 tona neopasnog otpada iz približno 300 velikih vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Posao bi trebao završiti u roku od 45 dana.

SDP poručuje da objava traženih podataka ne bi trebala odgoditi odvoz otpada iz Gospića, ali smatra da otpad ne bi smio ući u cementnu peć prije nego što bude poznato prema kojim je kriterijima ocijenjen.

„Ljudi u Gospiću imaju pravo tražiti da otpad ode. Ali ljudi na Labinštini i u Našicama imaju pravo znati što im dolazi i po kojem pravilu”, rekao je Zmajlović.

„Otpad mora otići iz Gospića. Ali brzina nije isto što i provjera. 'Munjevito' nije isto što i provjereno i sigurno”, poručio je.