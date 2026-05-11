'LEGALNA OPASNOST'

SDP traži zabranu energetskih pića za maloljetnike: 'Djeca ih piju već u osnovnoj školi...'

Piše HINA,
Zagreb: SDP o izmjenama zakona za zaštitu djece od štetnih učinaka energetskih pića | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tvrde da ih čak 70 posto djece počinje konzumirati već u osnovnoj školi.

Iz SDP-a su u ponedjeljak ponovno zatražili zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima te upozorili na štetne posljedice po zdravlje djece, a posebno zabrinjavajućim ocijenili su što djeca s konzumacijom tih pića počinju već u osnovnoj školi. Potpredsjednica Sabora SDP-ova Sabina Glasovac kazala je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru da će, zahvaljujući potpisima 30 zastupnika i zastupnica, u srijedu u Saboru raspravljati o Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a u petak i glasati o SDP-ovu prijedlogu da se ograniči dostupnost energetskih pića maloljetnicima.

"To je naš treći pokušaj da Hrvatska vrlo jasno kaže da energetska pića i djeca i mladi ne idu zajedno jer su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere, što govore brojne studije i istraživanja. Nije čudo da industrija koja se bavi prodajom energetskih pića bilježi sve veću dobit jer i u Hrvatskoj sva istraživanja pokazuju da konzumacija tih pića postaje sve češća, djeca s njom započinju u sve ranijoj dobi, već u osnovnoj školi ih 70 posto počne konzumirati", kazala je Glasovac.

Posebno je zabrinjavajuće što je sve češće miješanje energetskih pića s alkoholom, čime se štetne posljedice dodatno multipliciraju, dodala je.

Glasovac: Energetska pića lako su i svuda dostupna, a postala su čak i life-style simbol

Glasovac je upozorila da su u Hrvatskoj danas energetska pića djeci dostupna svugdje, ne samo u kafićima i restoranima gdje oni zapravo i ne idu, nego i na svakom kiosku, u svakoj trgovini, na svakoj benzinskoj crpki, čak i online." Ta se pića i vrlo agresivno reklamiraju i postala simbol brzog tempa života i digitalne produktivnosti, a društvene mreže su energetska pića pretvorila u life-style simbol", kazala je.

„Ako smo kao društvo, zakonodavac i država povukli jasnu crtu i rekli da su alkohol i duhanski proizvodi štetni za maloljetnike, ograničili njihovu dostupnost, onda ne vidimo razloga zašto bi za energetska pića koja su jednako štetna vrijedila drugačija pravila”, ustvrdila je Glasovac.

Istaknula je i da današnji zakonodavni okvir nije dovoljan pa SDP predlaže "cjelovit pristup" te podsjetila da su u studenom prošle godine uputili u proceduru i izmjene Zakona o trgovini i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim žele ograničiti prodaju, posluživanje i reklamiranje energetskih pića maloljetnicima i u trgovini i u ugostiteljstvu.

Izrazila je žaljenje što neće raspravljati o oba zakona u paketu jer su to, kazala je, 'spojene posude' te da je intencija SDP-a da energetska pića ne budu dostupna ni u trgovinama, ni na kioscima ni na benzinskim crpkama gdje ih djeca inače kupuju, kao ni u ugostiteljskim objektima.

„Zabraniti energetska pića samo u ugostiteljskim objektima, ali ne i u trgovinama znači samo da ste zatvorili vrata, a širom otvorili prozor jer 'glavni kanal' za najmlađu djecu i dalje ostaje otvoren. Parcijalna rješenja - nisu rješenja", poručila je.

SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan napomenula je da već desetak godina upozorava na štetnost energetskih pića za maloljetnike, a raste, kaže, i bijes među građanima.

Borzan: I građani za zabranu prodaje energetskih pića djeci

Prema istraživanju prije godinu dana, 82 posto građana izrazilo je visok stupanj zabrinutosti zbog prodaje energetskih pića djeci, a najnovije istraživanje pokazuje da više od 94 posto građana smatra da su energetska pića opasna i da ih treba zabraniti, izvijestila je.

Upozorila je da energetska pića izazivaju različite simptome - od nemira, nesanice, psihičkih i srčanih poremećaja, a bilo je, kaže, nekoliko slučajeva u kojima su djeca nakon konzumacije smrtno stradala.

„Roditelji često nisu svjesni da energetska pića nisu nimalo bezazlena, misleći da se radi o nekom soku, sličnom ostalim slatkim pićima. No, kada biste roditelja pitali bi li svome djetetu dao veliku šalicu jake, crne kave, s četiri žličice šećera, svaki roditelj bi rekao da ne bi, a upravo to je ono što dijete uzima u energetskom piću”, ilustrirala je.

Kazala je da su ta pića dugoročno opasna jer mijenjaju ukus djece na način da žele jesti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti u odrasloj životnoj dobi i svih negativnih zdravstvenih ishoda koje pretilost sa sobom nosi.

„Građani očigledno žele zabranu energetskih pića i zato mi u SDP-u to već godinama 'guramo' i nadamo se da će doći trenutak kada će i vladajući shvatiti da je to potrebno”, kazala je Borzan.

