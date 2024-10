SDP: U rebalansu proračuna štedi se na umirovljenicima. HDZ uzvratio: Mirovine rastu!

SDP je u četvrtak, tijekom rasprave o prijedlogu rebalansa državnog proračuna za 2024. godinu, upozoravao kako se njime štedi na najranjivijim skupinama, posebice umirovljenicima, dok su iz HDZ-a uzvraćali da mirovine rastu optužujući SDP da su ih smanjivali dok su bili na vlasti.

"Uštede se najviše zahvatile umirovljenike. Kumulativno inflacija u posljednje četiri godine je 26 posto, a mirovine nisu pratile rast cijena i gubile su na vrijednosti", upozorila je SDP-ova Sabina Glasovac. Navela je kako udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći manji nego prije deset godina kada je proračun bio u bitno goroj situaciji. Izrazila je nadu da će u prijedlogu državnog proračuna za 2025. Vlada pokazati namjeru za solidarnijom Hrvatskom upozorivši kako danas svaka treća osoba u zemlji starija od 65 godina je u siromaštvu.

Za razliku od nje, HDZ-ova Majda Burić negirala je optužbe da se umirovljenicima "nešto uzima" istaknuvši da mirovine rastu, a rast će i dalje kao i mirovinska prava. "Ako je itko išta umirovljenicima uzeo onda je im je to uzeo SDP", poručila je. Navela je da je SDP uzeo 4,5 milijardi kuna iz 2. mirovinskog stupa kako bi 'krpali' proračunske rupe za 2015. godinu, a to su, rekla je, uzeli djelatnim vojnim osobama te osobama s invaliditetom. Uz to, podsjetila je, SDP je smanjivao i mirovine i mirovinska prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

Burić (HDZ): Mirovine rastu kao i mirovinska prava

Govoreći o uštedama u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike rekla je da one nisu nastale kako bi se umirovljenicima nešto uzelo, već, naprotiv, mirovine rastu kao što će rasti i mirovinska prava. "Uštede su nastale zato što se ministarstvo koje je odgovorno prema umirovljenicima unaprijed pripremilo za najgori i najcrnji scenarij uslijed globalno nestabilnih vremena i okolnosti", objasnila je. Navela je i kako se svaki četvrti euro u državnom proračunu odnosi na mirovinski sustav i umirovljenike te rast mirovina i mirovinskih prava.

I HDZ-ova Branka Juričev Martinčev podsjetila je kako je do sada bilo devet jednokratnih potpora umirovljenicima koji imaju mirovinu do 840 eura te je Vlada u zadnjih osam godina osigurala rast prosječne sveukupne mirovine za 73 posto, uvela isplatu dijela obiteljske mirovine i slično.

Tijekom poslijepodnevne pojedinačne rasprave, u kojoj su većinom sudjelovali oporbeni zastupnici, većinom su SDP-ovi zastupnici upozoravali da se rebalansom proračuna štedi na najpotrebitijima.

Tako je i SDP-ova upozorila da se prijedlogom rebalansa proračuna štedi na najpotrebitijima te posebno zabrinjava što su značajni iznosi skinuti domovima za starije osobe, centrima za pružanje usluga u zajednici, domovima za odrasle, centrima za odgoj i obrazovanje, centrima za rehabilitaciju te domovima za odgoj. "Štedjeti na najpotrebitijima nije za pohvalu već za zabrinutost", poručila je.

Raukar Gamulin (Možemo!): Spasite hrvatski film na celuloidnoj traci koji nepovratno propada

Martina Vlašić Iljkić (SDP) je pak poražavajućim ocijenila smanjivanje sredstava za osobnu asistenciju starijim osobama i osobama sa invaliditetom za čak 41 milijun eura. Navela je da osobnu asistenciju danas ima samo 5000 korisnika, od planiranih 14.000 koliko se planiralo Zakonom o osobnoj asistenciji. Također, upozorila je, da se smanjuje i stavka jednokratne naknade na području socijalne skrbi za čak 22 milijuna eura, a ta su sredstva bila direktno namijenjena korisnicima te skrbi.

Urša Raukar Gamulin (Možemo!) apelirala je da se iz državnog proračuna značajno povećaju sredstva za kulturu i umjetnost poručivši kako svaki euro uložen u kulturu i umjetnost se višestruko vraća u proračun. Ponovno je upozorila i da je iz državnog proračuna potrebno izdvojiti samo 2,5 milijuna eura kako bi se restauracijom spasio hrvatski film na celuloidnoj traci, koji zbog kemijskih procesa nepovratno propada. Poručila je da time nepovratno gubimo veliku kulturnu vrijednost pozvavši HDZ-ove zastupnike da podnesu amandman kako bi se sačuvala naša filmska baština navevši da je Hrvatska jedina zemlja u okruženju koja to nije napravila. Podršku joj je dao HDZ-ov Goran Ivanović rekavši kako treba zaštititi hrvatski film, posebice na celuloidnoj traci.