SDP: Umirovljenicima i osobama s invaliditetom država duguje najviše, a daje najmanje

Saborski zastupnik SDP-a Boris Piližota rekao je u subotu kako su umirovljenici i osobe s invaliditetom građani kojima ova država duguje najviše, a daje im najmanje, i kojima trenutna vlast nudi milostinju umjesto dostojanstva te sporost umjesto pravde. Na konferenciji za novinare Piližota je ocijenio da je odluka Vlade o isplati 13. mirovine "simbol obmane, a ne brige" jer svjedočimo da "inflacija jede svaki euro te da cijene hrane, lijekova i režija rastu svaki mjesec".

Napominje da ta mirovina iznosi šest eura po godini radnog staža, što je zapravo 50 centi za svakih mjesec dana staža, te da to "nije briga za starije, već vrlo jeftin marketinški trik".

Stoga tražimo da 13. mirovina ne bude milostinja, nego zakonsko i trajno pravo, s minimalnim iznosom koji će svima jamčiti dostojanstvo, te s progresivnim dodatkom prema godinama staža, dodao je Piližota.

Zatražio je i uvođenje mehanizma koji automatski usklađuje mirovine prema faktoru koji je povoljniji za umirovljenika, ovisno o tome je li to rast inflacije ili rast plaća u prethodnom razdoblju jer umirovljenici ne smiju biti kolateralne žrtve ovoga sustava.

Smatra kako je drugi simbol bešćutnosti inkluzivni dodatak, koji je trebao pomoći osobama s invaliditetom da žive dostojanstvenije, a umjesto toga postao je simbol nepravde i nemara.

Ustvrdio je kako inkluzivni dodatak danas prima oko 190 tisuća ljudi, a više od 100 tisuća još čeka rješenje, dok, prema dostupnim podatcima, više od 15 tisuća ljudi, nažalost, nije dočekalo ostvarenje toga prava, a od nadležnih institucija stiglo je objašnjenje da se zaostatci ne nasljeđuju.

Piližota smatra da to "nije tehnička pogreška, već moralni slom vlasti koja se zaklinje u socijalnu osjetljivost, a očigledno računa da će neki jednostavno umrijeti čekajući".

Zatražio je da zaostatci vezani uz inkluzivni dodatak moraju biti nasljedni, te hitno rješavanje najtežih slučajeva, terminalno bolesnih osoba i osoba s teškim invaliditetom, gdje rješenje treba biti doneseno u roku od 30 dana, a za sve ostale maksimalno u roku od 90 dana.

Piližota je ocijenio da je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike, na čelu s ministrom Marinom Piletićem, postalo simbol neosjetljivosti, birokracije i nepravde.

Ako država ne može osigurati dostojanstvo onima koji su radili cijeli život i koji se svakodnevno bore s invaliditetom, onda to nije socijalna država, nego država bešćutnosti. "Vrijeme da Hrvatska postane zemlja u kojoj se ne dijele mrvice, nego pravda", poručio je Piližota.